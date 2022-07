TEST: To, čo uvidíte na tomto obrázku ako prvé vám prezradí, prečo nedokážete nájsť lásku

Dospeli ste v posledných rokoch k domnienke, že vzťahy asi nebudú nič pre vás, pretože žiaden vám doteraz nevyšiel a vy sa už nechcete sklamať? Skôr, než lásku definitívne zavrhnete, skúste popremýšľať nad tým, čo môže byť dôvodom, že sa vám v nej nedarí.

Možno vám s tým pomôže aj tento zábavný test, ktorý uverejnil portál Your Tango.

Čo ste uvideli na obrázku ako prvé?

Bradatý muž

Ak najprv vašu pozornosť upútal práve on, je pravdepodobné, že v trvalej láske vám bránia vaše predošlé skúsenosti a sklamania.

Každý jeden vzťah, ktorý prežijeme, je lekciou, ktorá nás mala niečo naučiť, vy ale tie svoje beriete predovšetkým ako akési jazvy, čo vám bráni nadviazať nový, vážny vzťah. Po ňom síce túžite, avšak podvedome ste sa pred ním uzavreli, a tak nemôže vkročiť do vášho života.

Dva vtáky

Ak si vašu pozornosť ukradli najprv oni, znamená to, že v nadviazaní nového vzťahu vám bránia neprimerané očakávania.

Je skvelé mať svoje štandardy a nepoľavovať z nich, aj “vyberavosť” by ale mala mať svoje isté zdravé hranice. Ak budete až príliš lipnúť na svojom nerealistickom sne, mohli by ste sa obrať o vzťah, ktorý by vás mohol veľmi príjemne prekvapiť. Láska vášho života totiž nemusí byť rovnaká ako osoba žijúca vo vašich predstavách — a to je úplne v poriadku.

Hory

Upriamili ste svoj zrak najprv na hory? Ak áno, znamená to, že nadviazanie nového vzťahu vám robí problém preto, že máte ťažkosti s emocionálnym pripútaním sa k druhej osobe.

Pre vytvorenie pevného a dlhodobého vzťahu je nevyhnutné emocionálne zblíženie — to vám ale robí veľký problém. Je možné, že sa tak deje preto, že v minulosti vám niečo veľmi ublížilo — nemusel to byť ale nevyhnutne nejaký romantický vzťah. Nikam sa neponáhľajte a doprajte si čas na to, aby ste sa tomu druhému dokázali emocionálne odkryť.