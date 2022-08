TEST: Ste unavený životom? Zistíte to, ak odpoviete na týchto 10 otázok

V živote nás môže unaviť veľa vecí — práca, konflikty, zlý vzťah, choroba, finančné problémy… Ak sa toho ale nabalí naraz viac, zistíte, že to, čo vás unavilo, je vlastne aktuálne celý váš život. Do ničoho sa vám nebude chcieť a všimnete si, že najradšej by ste neustále doma oddychovali — aj keď vám to už prekáža.

Portál The Minds Journal popísal 10 znamení, že ste sa unavili svojím vlastným životom. Ak poviete “áno” na minimálne 7 z nich, znamená to, že tento problém sa týka aj vás.

#1 24/7 sa cítite vyčerpane. Snažíte sa mať dostatok spánku, skúšate relaxovať, no aj tak nič z toho nepomáha. Vaša únava jednoducho nepoľavuje.

#2 Ctite sa ako “chodiaci zombie”. Len sa premiestňujete z miesta na miesto a spravíte, čo musíte, avšak vo svojom vnútri cítite, že nežijete.

#3 Predtým ste boli veľmi vášnivou osobou, teraz je to ale preč. Dali by ste čokoľvek za to, aby ste opäť našli vášeň vo vzťahu či v práci, z vášho života ale vášeň zmizla.

#4 Často vás trápia úzkostné pocity. Veľakrát sa vám stalo, že ste ráno len vstali, a už ste cítili úzkosť. Keď tieto dni nastanú, v priebehu dňa sa to ešte viac zhoršuje a úzkosť vám bráni robiť čokoľvek.

#5 Nedokážete premýšľať čisto. Vaša myseľ je preplnená obťažujúcimi myšlienkami, ktoré narúšajú nielen vaše denné fungovanie, ale aj obraz, ktorý ste o sebe doteraz mali. Chceli by ste pred nimi uniknúť, ale nedarí sa vám.

#6 Vaša motivácia je nulová. Predtým ste boli veľmi aktívnym človekom, aktuálne vám ale robí problém donútiť sa aj k tým najzákladnejším činnostiam — nieto ešte aby ste spravili niečo navyše.

#7 Každému sa vyhýbate. Samota sa stala vaším najlepším priateľom, nachádzate v nej aspoň nejakú útechu a komfort. Ťažko sa dokážete prinútiť k tomu, aby ste sa s niekým stretli.

#8 Dokážu vás podráždiť aj úplné drobnosti. V dôsledku toho máte s druhými viac konfliktov, ako kedykoľvek predtým.

#9 Cítite, že s vaším životom niečo nie je v poriadku. Máte pocit, ako by ste nežili, len prežívali. To, že to viete, vás ubíja ešte viac.

#10 Máte obrovské problémy so spánkom. Nedokážete zaspať, spíte málo hodín, a v dôsledku toho potom pociťujete počas celého dňa únavu.