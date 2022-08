Máte problém so spánkom a budíte sa ráno unavení? Vyskúšajte metódu 10-3-2-1-0

Máte v poslednom čase problémy so spánkom? Nedokážete zaspať, často sa v noci budíte alebo sa ráno prebúdzate ešte viac unavení, ako ste boli večer? V tom prípade by vašej pozornosti určite nemala uniknúť táto metóda.

10 hodín pred spánkom: Žiaden kofeín

Kedy si počas dňa vypijete poslednú kávu? Povedzme, že ak chodíte spať o 23:00, svoju poslednú kávu by ste si mali vypiť okolo 13:00. Tolerancia kofeínu je u každého iná, ak ste zvyknutí piť dlhodobo viac káv a aj v neskorších hodinách, môžete to risknúť. Po 16:00-17:00 sa už ale káve či iným kofeínovým nápojom určite vyhýbajte.

3 hodiny pred spánkom: Žiaden alkohol

Hovorí sa, že pohárik alkoholu pred spánkom vám pomôže zaspať rýchlejšie. Toto je síce pravda, avšak pozor — oveľa menej sa už hovorí o tom, že váš spánok nebude ani zďaleka taký kvalitný. Bude totiž veľmi plytký a v dôsledku toho sa ráno budete cítiť ešte viac unavene, než ako ste sa cítili, keď ste si išli večer ľahnúť.

2 hodiny pred spánkom: Žiadna práca

Tiež ste workoholik a občas sa vám stane, že od pracovného stola skočíte rovno do postele? Ak áno, v tom prípade sa nemôžete čudovať, že sa vám nedarí zaspať. Mozog totiž potrebuje byť pred spánkom v “šetriacom” režime. Venujte sa napríklad čítaniu, meditovaniu, plánovaniu ďalšieho dňa alebo podobne.

1 hodina pred spánkom: Žiadna elektronika

Smartfón, tablet, TV či čokoľvek iné — tomuto všetkému by ste sa mali hodinu pred spánkom úplne vyhýbať. Je totiž dokázané, že svetlo, ktoré tieto zariadenia vyžarujú, negatívne ovplyvňuje náš cirkadiánny rytmus, čo spôsobí, že únava zmizne a my budeme mať pocit, že nie sme ospalí.

0x stlačte na budíku tlačidlo “odložiť”

Priznajte sa, koľkokrát ho stláčate vy? Problémom je, že čím viackrát to urobíte, tým viac unavene a demotivovane sa ráno budete cítiť. Dajte si záväzok, že túto možnosť nebudete vôbec využívať a aj keď je to nesmierne náročné, vstanete hneď na prvé zazvonenie budíka. Chce to len zvyk, uvidíte, že po pár dňoch to pre vás bude samozrejmosť.