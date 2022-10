Temná technika “DARVO”: Pripraví vás o rozum, používajú ju tí najhorší manipulátori

Ak máte vo svojom okolí (alebo s ním nebodaj bývate) človeka, ktorý je manipulátorom alebo narcistom, s touto technikou ste sa už určite stretli. Ide totiž o bežnú prax ľudí, ktorí vás chcú úplne pripraviť o rozum.

O temnej technike DARVO píše aj Blackburn Center. Ide o formu psychickej šikany či psychického týrania, ktorá má celkom 3 fázy. Ak prichádzate do kontaktu s nejakým manipulátorom či narcistom často, budú vám veľmi dôverne známe.

Technika DARVO: Fáza 1

D ako deny, teda popretie

V rámci prvej fázy ide o situáciu, kedy manipulátora či narcistu konfrontujete niečím, čím vám ublížil, pričom máte 100 %-nú istotu, že sa to naozaj stalo. Môže ísť napríklad o to, že takémuto človeku prídete na neveru alebo na iné na klamstvo.

Keď mu však o tom poviete, nedočkáte sa ani priznania, ani ospravedlnenia, ale popierania. Tento človek spraví čokoľvek, len aby sa k svojmu nechutnému skutku nemusel priznať. Bude vás donekonečna presviedčať o tom, že nič také nespravil.

Technika DARVO: Fáza 2

A ako attack, teda útok

V druhej fáze, teda po popieraní, na vás začne narcista či manipulátor dokonca útočiť. Bude vás osočovať za to, že mu nedôverujete a začne vás obviňovať z precitlivenosti, z nedôverčivosti či dokonca z nejakej duševnej choroby.

Paradoxom je, že čím bude jeho “prečin”, na ktorý ste prišli horší, tým väčšia bude aj jeho agresivita. V extrémnych prípadoch môže psychický teror, obviňovanie a osočovanie prerásť až do fyzického útoku.

Technika DARVO: Fáza 3

RVO ako reverse victim and offender, teda výmena rolí obete a útočníka

V poslednej fáze sa narcista či manipulátor upokojí a upadne do hranej letargie, v rámci ktorej spraví toho zloducha z vás, pričom on sa dá do role obete.

Začne vám s ľútosťou v hlase a so slzami v očiach hovoriť o tom, ako ho trápi, že mu nedôverujete, že takto váš vzťah už ďalej fungovať nemôže, a podobne. Veľmi časté je aj „týranie tichom“, kedy daná osoba odíde, zablokuje si vás a pod. Cieľom je vzbudiť vo vás ľútosť a pocit viny za niečo, čo ste ani nespravili.

Na tejto technike je pritom najhoršie, že to, že ste boli jej obeťou si zvyčajne uvedomíte, až keď sa z takéhoto vzťahu vymaníte.