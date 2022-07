Sú tichým zabijakom. Týchto 8 zlozvykov spôsobuje obrovskú mentálnu vyčerpanosť

Dôvodom je to, že niečo vám kradne energiu – a to dokonca možno bez toho, aby ste o tom vedeli. Kým ale týchto zlodejov neodstránite zo svojho života, únava nezmizne. Akým zlozvykom by sme sa teda mali vyhýbať?

#1 Nezdravé jedlo

Môže to znieť ako klišé, ale to, čo jeme, nás ovplyvňuje oveľa viac, ako si väčšinou uvedomujeme. Ak jete priveľa mastného jedla, sladkostí, fast foodov či spracovaného jedla, vaše telo nedostáva potrebné živiny, a neustále sa tak budete cítiť bez energie a demotivovane.

#2 Spánok nie je vašou prioritou

Opäť vec, o ktorej si myslíme, že je úplnou samozrejmosťou, napriek tomu ju ale nedodržiavame. Spánok ale neoklameme a je nepriestrelným faktom, že ak si ho nedoprajete minimálne 7 hodín denne, odrazí sa to nielen na vašom fyzickom, ale aj na tom psychickom zdraví.

#3 Nedoprajete si oddych

Ísť si za svojimi snami je jedným z najlepších pocitov na svete, nezabúdajte pri tom ale na to, že bez oddychu to jednoducho nepôjde. Naša myseľ ani naše telo nie sú stroj a občas potrebujú vypnúť.

#4 Zanedbávate sa

Ľudia, ktorí majú priveľa práce, sa veľmi často zanedbávajú. Ak sa to deje aj vám, časom môžete začať trpieť nadváhou, problémami s pleťou, problémami s nadobličkami alebo dokonca niečím ešte horším. Naše zdravie by ale malo byť prioritou.

#5 Nedokážete povedať nie

Toto je pri niektorých ľudí mimoriadne náročné, skôr či neskôr sa to ale budete musieť naučiť. Inak vás budú ľudia neustále využívať, a vy tak nikdy nebudete mať čas na to, aby ste sa venovali sami sebe.

#6 Ste neustále pod tlakom

Človek je stavaný tak, aby pod tlakom vydržal, avšak nie donekonečna. Ak to trvá pridlho, telo vám to začne naznačovať najprv menej nápadnými signálmi, ktoré sa ale postupne budú stupňovať. Chce vám tak povedať len jedno – musíte si odpočinúť.

#7 Nakladáte si toho na seba priveľa

Ako vyzerá váš denný to do list? Ak je nesplniteľný už na prvý pohľad, vyčerpania sa nezbavíte nikdy. Budete ho musieť skresať – má to aj tú výhodu, že konečne budete dni končiť s dobrým pocitom, že konečne ste všetko stihli.

#8 Neporiadok vo vašom príbytku

O tomto dôvode sa príliš nehovorí, ale faktom je, že prostredie, v akom sa nachádzame, vplýva na našu psychiku oveľa viac, než si dokážeme predstaviť. Ak nemáte čas na to, aby ste si okolo seba dôkladne upratali, jednoducho si ho budete musieť spraviť. Inak sa únavy nezbavíte.