Stavte na otvorenosť. Toto je 5 tipov, ako komunikovať s milovanou osobou o čomkoľvek

O žiadnom vzťahu nemožno povedať, že by bol úplne dokonalý. Zlepšovať vzájomnú komunikáciu nie je nikdy na škodu. Kým vo fáze najväčšej zamilovanosti si užívate prítomné okamihy, neskôr by ste mali myslieť aj na to, či sa jedného dňa budete vedieť so svojím partnerom porozprávať o prípadných problémoch a závažnejších témach.

Psychológovia sa zhodujú v tom, že snaha o rozvoj efektívnejších komunikačných zručností môže zachrániť vzťah pred budúcim rozchodom. Preto je dôležité, aby ste boli otvorení a popasovali sa aj s prípadnou vzájomnou konfrontáciou ohľadom citlivých, či nie príliš populárnych tém, na ktoré môžete mať obaja rozdielny pohľad.

Všímajte si, aký je váš štýl komunikácie, a to aj počas konfliktov s partnerom. Do akej miery vás ovplyvňujú vaše individuálne názory. Ako sa zvyčajne snažíte dospieť k obojstranne výhodnému riešeniu. Uvedomte si, že vedieť efektívne hovoriť so svojím partnerom o prípadných problémoch, nie je vecou, ktorá sa udeje zo dňa na deň.

Či už ste boli zo začiatku vzťahu predvídaví, alebo ste čakali na to, kým sa nevyskytnú konkrétne problémy, pri komunikácii s milovanou osobou je dobré sa pridržiavať niekoľkých rád. Návod na to, aby ste s ňou mohli hovoriť o čomkoľvek, zverejnil portál Your Tango.

1. Neodkladajte ťažké rozhovory

Ak máte v hlave niečo dôležité, čo vás oberá o pokoj v duši, netlačte to pred sebou a sami sa chopte iniciatívy. Nečakajte zakaždým na toho druhého, ak sa vaše očakávania nenaplnia, viedlo by to k ešte väčšej nespokojnosti a vyhroteniu situácie.

Práca na tom, aby ste sa s partnerom dokázali porozprávať aj o zložitejších témach, je vzájomným záväzkom. Ak prevezmete rovnakú zodpovednosť, zvýši sa aj pravdepodobnosť toho, že sa naplnia potreby na oboch stranách.

2. Ujasnite si svoje očakávania

Ešte pred samotným rozhovorom sa snažte byť k sebe úplne úprimní. Spôsob, akým do konverzácie vstúpite, dokáže vo veľkej miere ovplyvniť to, ako z nej napokon vyjdete. Čo očakávate od daného rozhovoru? Očakávate, že to dopadne dobre? Očakávate otvorený dialóg, ktorý vám pomôže lepšie spoznať svojho partnera? Ide o dosiahnutie kompromisu v odlišnom prístupe k správe financií? Alebo vás čaká konfrontácia za účelom zistenia pravdy ohľadom podozrenia z nevery?

Negatívne emócie môžu číhať za najbližším rohom, preto je dôležité, aby ste si vopred ujasnili svoje očakávania. Pomôže vám to ostať sústredení v prípadoch, ak by sa rozhovor začal odchyľovať od pôvodnej témy, alebo sa stával nepríjemným.

3. Zvoľte správne slová a vhodný okamih

„Môžeme sa porozprávať?“ Ak zaznie táto otázka, len ťažko v sebe potlačiť nepríjemný pocit plný obáv a predsudkov z toho, aby ste si hneď nepredstavili katastrofické scenáre. Ak ste to vy, kto iniciuje rozhovor, pokúste sa tejto otázke vyhnúť. Nie je v nej totiž nič, čo by vo vašom partnerovi evokovalo dobrý pocit. Zamerajte sa skôr na jeho myšlienky ohľadom konkrétnej témy a poproste ho o čas, v rámci ktorého by ste spoločne pracovali na riešení.

Rovnako nezabudnite na výber vhodného času na rozhovor. Vyberte si taký, kedy ani jeden z vás nie je v strese, unavený či v časovej tiesni. Ak máte deti, zvážte, či nepočkáte dovtedy, kým zaspia, alebo vybehnú von.

4. Nezabúdajte na rešpekt

Pri rozhovoroch na neľahké témy môžete toho druhého veľmi rýchlo emocionálne zraniť. Je dôležité, aby ste si nacvičili sebaovládanie, určili si zdravé hranice, a predovšetkým nezabudli na vzájomný rešpekt. A to aj v prípadoch, kedy sa vám nepáči to, čo počujete, alebo sa nedostaví vami požadovaný výsledok.

V každom okamihu pamätajte na to, o čo sa obaja snažíte, a že aj rozhovory sú dôležitou investíciou do vášho vzťahu. Dávajte si pozor na nevhodnú reč tela a uistite sa, že prezentovanie vášho postoja nie je spojené s výrazmi, ktoré by druhá strana mohla vnímať ako pasívne agresívne.

5. Zabudnite na ultimátum

Dávanie ultimáta sa považuje za akúsi mocenskú hru alebo hrozbu, ktorou väčšinou dosiahnete pravý opak toho, o čo sa snažíte. Odpoveďou vám môže byť hnev, odpor či defenzíva, no len veľmi výnimočne nejaké konštruktívne riešenie vašej situácie.