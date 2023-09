Rýchly trik od uznávaného kouča, ktorý vám pomôže lepšie si zapamätať mená ľudí

Určite to poznáte: Prídete na stretnutie s priateľom, ktorý vám radostne predstaví svojho známeho. Po krátkom čase si uvedomíte, že ste úplne zabudli na to, ako sa volá. Ste si istí, jeho meno bolo spomenuté, viete však aj to, že vám už stihlo aj úplne vyfučať z hlavy. Chytáte jemnú paniku a pravdepodobne sa nevyhnete trápnemu okamihu, kedy sa na jeho meno budete musieť znova opýtať.

Ak sa vám už niekedy stalo, že ste zabudli meno niekoho, s kým ste sa stretli, nezúfajte. Stáva sa to aj tým najlepším, a je to v poriadku. Ak sa vám to však deje, takpovediac, na dennom poriadku a začínate sa z toho cítiť zle, vyskúšajte trik, ktorý popísal portál MindBodyGreen.

Dôležitá je asociácia

S týmto rýchlym trikom pre lepšie zapamätanie si mien prišiel uznávaný americký tréner mysle Jim Kwik. Ten poukazuje na to, že ak napríklad po rokoch začujete nejakú pieseň, skonzumujete nejakú potravinu, alebo zacítite nejakú vôňu, tieto veci vás dokážu v mysli vrátiť naspäť do určitého obdobia. Hoci by ste teda na ne mohli jednoducho zabudnúť, pravdepodobne sú prepojené s konkrétnou emóciou alebo spomienkou z vášho života. To je dôvod, prečo sa stávajú nezabudnuteľnými.

Stačí jednoduchá otázka

Rovnako by to malo fungovať aj v prípade, ak si chcete rýchlo zapamätať niekoho meno. Kwik odporúča, aby ste si prvé stretnutie s touto osobou spojili s konkrétnou emóciou. Položte si otázku, prečo si chcete zapamätať meno danej osoby. Tento dôvod, ktorý si ujasníte, vytvorí dôležitú asociáciu.

Odpovede pritom môžu byť rôzne, ako napríklad: