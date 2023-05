Prítomný okamih ako liek: Tu je 6 techník, vďaka ktorým si užijete každý jeden deň

Často sa nevieme zbaviť myšlienok na to, čo sme mali urobiť, alebo naopak – čo nás ešte čaká. A práve vtedy strácame kontakt s prítomným okamihom a jeho krásou. Tak ako slon, ktorý je schopný uniesť veľké bremená, no aj tak sa bojí malého potkana, aj my sa niekedy strácame v nepodstatných starostiach a zabúdame na to najdôležitejšie – na život tu a teraz.

Ako teda dosiahnuť ten zázračný stav mysle, kedy dokážeme byť plne prítomní a užívať si každý deň? Tu je šesť originálnych techník.

Zaveďte si rituál vďaky

Skúste začať každé ráno tým, že si spomeniete na tri veci, za ktoré cítite vďaku. Nechajte svoju myseľ prejsť dňom, ktorý vás čaká a zamyslite sa nad tým, čo vám prinesie. Možno to bude úsmev neznámeho človeka, krásny západ slnka alebo to, že zvládnete niečo, čoho sa obávate. Tento rituál vám pomôže nastaviť správny „kurz“ na celý deň a naučí vás vidieť pozitívne stránky života.

Vytvorte si vlastné pravidlo 5 minút

Rozhodnite sa, že každých 5 minút strávených premýšľaním o minulosti alebo budúcnosti odpočítate od svojho času na relax. Môže to byť napríklad tak, že ak sa pristihnete pri myšlienkach na starosti z práce, dáte si namiesto pol hodiny len 25 minút na sledovanie obľúbeného seriálu. Toto pravidlo vás motivuje viac sa sústrediť na prítomný okamih a uvedomiť si jeho hodnotu.

Pracujte so svojimi zmyslami

Pomaly jedzte kúsok čokolády alebo ovocia a snažte sa vnímať jeho chuť, textúru a vôňu. Choďte bosý po tráve alebo piesku a precíťte, ako vám nohy šteklí chladná zem. Zatvorte oči a započúvajte sa do tichého šumu vetra v korunách stromov. Všímajte si detaily svojho okolia a učte sa byť s nimi v harmónii.

Objavujte krásu každodenných vecí

Možno ste zvyknutý na to, že krása je len v galériách alebo prírode. Skúste ju nájsť aj vo veciach, ktoré vás obklopujú každý deň – napríklad v štruktúre dreva stola alebo vzore na obrusoch. Naučte sa vnímať a obdivovať tieto drobnosti, ktoré často prehliadame.

Zaveďte si „tiché dni“

Raz za čas si doprajte deň bez mobilu, televízie a internetu. Strávte ho sám so sebou, alebo s blízkymi ľuďmi a plne sa venujte tomu, čo práve robíte – rozhovoru, prechádzke či jedlu. Urobte si z toho rituál a uvidíte, ako vám to pomôže dostať sa bližšie k prítomnému okamihu.

Komunikujte so svojím telom

Prestaňte vnímať svoje telo len ako nástroj na dosiahnutie cieľov a začnite ho vnímať ako živý organizmus so svojimi potrebami a pocitmi. Pýtajte sa ho ráno, čo potrebuje – možno chce viac spánku, pohyb alebo zdravšie jedlo. Učte sa počúvať signály svojho tela a reagovať na ne.