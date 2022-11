Prečo muži ukončujú vzťahy? Vzťahová poradkyňa prezradila 4 najčastejšie dôvody

Hovorí sa, že šanca, že sa so svojím partnerom rozídete, je 80-90 %. V prípade, že ste už zobratí, je hovoria rozvodové štatistiky o pravdepodobnosti 55-60 %. Tieto čísla teda vonkoncom nie sú nízke. Príčin rozchodov/rozvodov sú stovky, avšak predsa len sú medzi nimi tie, ktoré sú najčastejšie.

Článok pokračuje pod videom ↓

U žien a u mužov sa ale tieto najčastejšie dôvody líšia. Skúsená vzťahová poradkyňa portálu Your Tango prezradila, ktoré 4 dôvody sú najčastejšie u mužov.

Nedostatok pozornosti

V prípade, že je vzťah dlhodobý, žena môže začať brať muža ako samozrejmosť. To sa odzrkadlí nielen na ich spoločnom spolunažívaní, ale aj v oblasti sexu, ktorá je vo vzťahu jednou z kľúčových. Muži sa tiež sťažujú na to, že ženy sa im nevenujú a nezaujímajú ich napr. tak samozrejmé veci, ako napr. aký mali deň.

Veľa mužov je tiež nespokojných s tým, že žena venuje všetku pozornosť deťom. Mnohí dokonca potvrdili, že aj keď ich partnerka o ich nevere vedela, predstierala, že nič netuší, pokiaľ si muž plnil svoje otcovské a finančné povinnosti.

Prílišné sústredenie sa na dieťa

Málo párov to prizná verejne, avšak po príchode dieťaťa do rodiny to medzi nimi veľakrát poriadne škrípe. Žena sa venuje len dieťaťu a mužovi chýba pozornosť, ktorú dostával.

V prípade, že to sa to ani po čase nezmení, dochádza k vážnemu problému. Povedať však treba aj to — aj keď to znie akokoľvek bizarne — že v súčasnosti si veľa ľudí supluje živé dieťa za zviera, napríklad psa či mačku. Bežne sa to deje napr. v prípadoch, kedy žena nemôže mať dieťa, alebo ho muž nechce. Toto môže byť vo vzťahu ešte väčším problémom.

Žiadna zábava

Život treba brať, samozrejme, aj seriózne, avšak rovnako sa treba vedieť poriadne odreagovať a zabaviť. Táto schopnosť ale mnohým ženám chýba, a mužom to jednoducho vadí.

Určite to neznamená, že každý víkend spolu musíte vymetať bary, ale ísť sa občas poriadne zabaviť, cestovať spolu, mať spoločné záľuby a pod. je doslova kľúčové.

Žena sa o seba prestane starať

Tento bod môže byť pre mnohých veľmi kontroverzný, avšak je to jednoducho tak. Keď sa o seba žena prestane v priebehu vzťahu starať, je to problém.

Každá žena sa cíti viac sebavedome, keď je upravená, preto nejde o nič, čo by bolo nutné mužom vyčítať. Ak muž šiel do vzťahu s krásnou ženou, ktorá ho priťahovala, je v poriadku, ak chce s takou aj ostať. Obaja partneri by sa o seba mali primerane starať — hoci aj po desaťročiach vzťahu.