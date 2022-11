Prečo dostávame najlepšie nápady pri prechádzke alebo v sprche? Tu je psychologické vysvetlenie

Určite sa vám to už niekedy stalo. Snažili ste sa prísť na riešenie nejakého problému alebo vymyslieť niečo kreatívne, no ani za svet sa vám to nedarilo. Potom ste si šli dať sprchu alebo ste sa rozhodli, že sa idete v rámci oddychu prejsť, a zrazu to prišlo — riešenie bolo na svete.

Ak by ste zalovili vo svojej pamäti, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste zistili, že tie najlepšie nápady v živote vám napadli buď pri prechádzke, alebo v sprche. Prečo je to tak? S odpoveďou prišiel portál Spring.

Prečo tak dokonale fungujú?

Vedcom sa v rámci výskumu podarilo zistiť, že obe aktivity — aj sprcha aj prechádzka — sú aktivitami, ktoré do istej miery zapájajú aj myseľ, no zároveň jej umožňujú aj slobodne sa “zatúlať”.

Štúdia ukázala, že práve takáto mierna miera zapojenia mysle je kľúčová. Keby ste sa začali venovať nejakej “bezduchej” aktivite, kde sa mozog vôbec nezapája — ako napr. scrollovanie sociálnymi sieťami a pod., malo by to úplne opačný efekt, a žiaden dobrý nápad by vám nenapadol.

Efekt oboch činností je skvelý

Autori štúdie vysvetlili efekt týchto aktivít nasledovne: “Jedným z vysvetlení tohto efektu je, že vytváranie kreatívnych nápadov vyžaduje rovnováhu medzi sústredeným i lineárnym myslením a neobmedzenými, náhodnými asociáciami.”

Ak teda nabudúce budete mať problém s riešením nejakého problému alebo budete potrebovať vymyslieť niečo kreatívne, doprajte si dlhšiu prechádzku, a po nej napríklad horúcu sprchu. Výsledný efekt vás príjemne prekvapí.