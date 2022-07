Patria k najväčším tyranom. Tu je 7 znamení, že máte dočinenia s pasívne agresívnou osobou

Ak sa povie týranie či ubližovanie, väčšina ľudí si okamžite predstaví zreteľné fyzické alebo psychické násilie. Pasívna agresia je ale iná. Najsofistikovanejšou formou ubližovania je preto, že je prakticky “neviditeľná” a rozpoznať (resp. dokázať) ju býva náročné, nakoľko agresor skrýva svoje správanie za úplne “normálne”.

To, čím sa napríklad vyznačuje pasívne agresívna osoba, popísal aj portál Time.

#1 Nedokončené úlohy

S touto taktikou sa môžete stretnúť, ak s pasívne agresívnym človekom žijete alebo pracujete. Tyranizovať vás vtedy môže tým, že veľmi často nechá svoje úlohy nedokončené a ich “doklepnutie” nechá na vás. Samozrejme by nebolo nič zlé na tom, ak by sa to dialo len občas, takýto človek si ale dá záležať na tom, aby to bolo pravidlom.

#2 Neustále meškanie

Za znak pasívnej agresie považujeme aj to, ak na seba niekto neustále necháva čakať – ako v oblasti pracovnej, tak i súkromnej. Ide totiž o tichý spôsob toho, ako dať najavo svoju nadradenosť.

#3 Žiadna pochvala

Ak s niekým žijete alebo pracujete, je prirodzené, že občas by od neho bolo príjemné počuť aj nejaké slová pochvaly či uznania. Od pasívne agresívneho človeka sa toho ale nikdy nedočkáte a aj keď vám povie nejaký “kompliment”, v skutočnosti v ňom určite nájdete nejakú známku pokusu o poníženie.

#4 Trestanie tichom

Ak sa týmto ľuďom niečo znepáči, zvyčajne nebudú reagovať tak, že sa s vami pohádajú. Paradoxne sa odmlčia. Veľmi dobre totiž vedia, že to dokáže človeka nahnevať a rozrušiť ešte oveľa viac ako akákoľvek ostrá výmena názorov.

#5 Neustále podceňovanie

Ďalším znakom pasívnej agresivity je to, že títo ľudia často povedia, ako veľmi si niečo želajú, a následne dodajú, že vedia, že od vás to nemôžu očakávať. V zamestnaní to môže vyzerať napríklad ako “Potreboval by som to mať hotové do stredy, ale viem, že to nestihneš”, zatiaľ čo vo vzťahu by to bolo “Veľmi by som chcela ísť do tej novej reštaurácie, ale viem, že ma tam nepozveš.”

#6 Skryté kritizovanie

Pasívne agresívny človek vám len málokedy otvorene povie, čo mu na vás prekáža. Neustále sa to bude snažiť skryť za svoj “len názor” alebo kritiku začne slovami: “Nechcem znieť drzo, ale…” Za hranú zdvorilosť sa tak snaží skryť svoje toxické správanie.

#7 Posmievanie sa

V neposlednom rade týmto ľuďom nerobí problém ani posmievať sa vám. Často to ale nerobia otvorene, ale skryto a svoj postoj dávajú najavo napríklad prekrúcaním očí, úškľabkami, „nevinnými poznámkami“ a podobne.