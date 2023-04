Týchto 7 vecí robia emocionálne zranení ľudia aj bez toho, aby si to uvedomovali

Nie každý je schopný o svojich traumách a zraneniach rozprávať otvorene. Niektorí ľudia tieto negatívne emócie potláčajú vo svojom vnútri, mysliac si, že to, že im niekto ublížil, si nikto nevšimne. Opak je však pravdou – dá sa to spozorovať aj bez toho, aby to vyjadrili verbálne.

Emocionálne zranení ľudia totiž robia týchto 7 vecí. Popísal ich portál The Minds Journal.

#1 Hľadajú únik zo svojich bolestivých myšlienok. Na prvý pohľad sa preto môže zdať, že si nabrali napríklad 2x toľko práce, alebo sa začali venovať množstvu nových aktivít. Robia to však len preto, aby zabudli – aj keď sa im nedarí, pretože sa na nič nedokážu poriadne sústrediť.

#2 Začali vyhľadávať samotu. V spoločnosti ľudí sa necítia dobre, oberá ich o energiu tváriť sa, že sa nič nedeje. Radšej sú preto sami, nemusia vtedy predstierať úsmev.

#3 Ich spánkový režim sa radikálne zmenil. Buď prespia celé dni, alebo naopak, nedokážu spať vôbec. Telo jednoducho neoklameme.

#4 Neustále nad niečím premýšľajú. Hlavu majú plnú myšlienok typu “čo by bolo keby…”. V hlave si neustále prehrávajú rôzne scenáre a premýšľajú nad tým, či svojmu sklamaniu mohli nejak predísť.

#5 Rýchle ich čokoľvek naštve. Ak je niekto emocionálne nevyrovnaný, je prirodzené, že sa nedokáže ovládať a kontrolovať. U týchto ľudí preto často dochádza k výbuchom hnevu.

#6 Sú so všetkým nespokojní. Všetko ich irituje a nič sa im nepáči. Kvôli tomú sú podráždení a často vyvolávajú konflikty, čo ich však následne potom mrzí, nakoľko sa im tým problémy len nabaľujú.

#7 Svet vidia v čiernych farbách. Na všetko sa pozerajú negatívne a vo všetkom vidia niečo zlé. Neveria dokonca už ani tomu, že zo situácie, v ktorej sa aktuálne nachádzajú, by sa mohli dostať. Často teda dochádza k tomu, že jednoducho úplne rezignujú.