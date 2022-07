Nočná mora každej ženy: “Muž Delta”. Spoznáte ho podľa týchto 8 vlastností

A mužovi Alfa ste už s najväčšou pravdepodobnosťou počuli či čítali — je prirodzeným, úspešným a atraktívnym vodcom, ktorý má navyše veľmi pôsobivú charizmu. Možno ste už počuli aj o mužovi Beta, ktorý je podstatne menej výrazný či dokonca o mužovi Omega, ktorý sa vyznačuje slabšími sociálnymi zručnosťami. Počuli ste už ale o mužovi Delta?

Portál The Minds Journal popísal 8 vlastností tohto postrachu žien.

#1 Muži s týmto typom osobnosti sú veľmi samotársky. Patria k ľuďom, ktorých budete mať problém vytiahnuť kamkoľvek von — či už pôjde o stretnutie s priateľmi či s rodinou.

#2 Delta muži dosahujú v práci dobré výsledky iba vtedy, keď ich niekto neustále chváli. Sú preto veľmi nesamostatní a nedokážu byť “sami sebe pánom” — potrebujú nad sebou mať niekoho nadriadeného, kto ich bude organizovať.

#3 Sú veľmi neambiciózny. Zatiaľ čo napríklad taký Alfa muž je prirodzeným lídrom s množstvom cieľov, snov a plánov, Delta muž nemá žiadne. Radšej bude tíško sedieť v kúte a užívať si svoje pohodlie.

#4 Sú veľmi tajnostkárski. Okolo seba majú vybudované vysoké múry — niektorí kvôli mnohým predchádazjúcim sklamaniam, iní zas úplne bezdôvodne. Stále pri nich ale budete mať pocit, že vám niečo taja — pretože to tak skutočne aj bude, a nebude to len vaše zdanie.

#5 Majú veľmi nízke sebavedomie. Problémom ľudí s nízkym sebavedomím je, že to, že ho majú, si nikdy nepriznajú. Aj Delta muž bude robiť desiatky vecí, ktoré budú ničiť vás i váš vzťah, no až s odstupom času a po rozchode si uvedomíte, že to bolo práve kvôli jeho nízkemu sebavedomiu.

#6 Často sa stavajú do role obete. Neustále budú hovoriť o tom, aký je svet zlý či ako ich kto sklamal, no nikdy neurobia nič preto, aby situáciu, v ktorej sa nachádzajú, zmenili.

#7 Neustále sabotujú samých seba. Delta muži budú seba aj iných neustále presviedčať o tom, že svoj život nemajú vo vlastných rukách, a je závislý od množstva externých faktorov. Robia tak ale len preto, aby mohli zotrvať vo svojom pohodlí.

#8 Vôbec nie sú súťaživí. Samozrejme ani prehnaná súťaživosť nie je v poriadku, no tá zdravá nás motivuje a posúva vpred. Delta mužom ale úplne chýba, preto vo svojom živote neustále stagnujú.