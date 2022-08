Neverte im. Toto je 6 deštruktívnych lží, ktoré vám bude nahovárať vaša depresia

To, čo sa deje v mysli človeka trpiaceho depresiou, len ťažko pochopí niekto, kto si tým neprešiel. Myseľ týchto ľudí je neustále okupovaná hroznými klamstvami, o ktorých sa ich snaží presvedčiť ich vlastná myseľ. Ak sa ale v takejto situácii ocitnete, nikdy im neuverte.

Šesť deštruktívnych lží, ktoré vám bude nahovárať vaša depresia, popísal portál Your Tango.

#1 “Nesnažíš sa dostatočne.”

Depresia vás bude chcieť presvedčiť o tom, že ak by ste sa snažili čo i len trocha viac, jednoducho by odišla. Vy na to však nemáte silu, a tak si to vyčítate. Majte ale na pamäti, že to, čo robíte, je jednoducho vaše maximum. Neexistuje žiadne “viac”. Nie ste lenivým človekom, ste len vyčerpaný.

#2 “S tým, ako sa cítiš, sa nedá nič robiť.”

Toto ochorenie vás ďalej bude chcieť presvedčiť o tom, že ako človek ste úplne na nič, a že nemôžete spraviť nič preto, aby ste sa cítili lepšie. Aj toto je ale jedna obrovská lož, a podľahnúť jej môže byť osudovou chybou. S tým, ako sa cítite, sa vždy dá niečo spraviť — či už ide o liečbu alebo o drobné aktivity, ktoré vás krok po kroku dostanú späť do života.

#3 “Na ničom nezáleží.”

Ak máte depresiu v dôsledku toho, že ste prišli o niečo, na čom vám veľmi záležalo (napr. smrť blízkej osoby, koniec vzťahu či strata práce), bude sa vás snažiť presvedčiť o tom, že na ničom inom už nezáleží. V danej situácii je to síce veľmi ťažké prijať a pochopiť, no život ide ďalej, a ani ten váš nebol tvorený len tou jedinou osobou. Skôr či neskôr sa budete cítiť lepšie.

#4 “Cítim sa lepšie osamote.”

Preležať celý deň v posteli či pozerať seriály a poplakať si je skvelý plán na pár dní, ak sa ale od ostatných budete izolovať dlhodobo, ešte viac vám to ublíži. Nikto od vás nechce, aby ste šli vymetať bary alebo každý deň sa stretli s niekým iným, niekedy postačí hoci len 5-minútový telefonát niekomu, na kom vám naozaj záleží.

#5 “Stratil/a som všetku nádej.”

Keď sa vás depresia bude snažiť presvedčiť o tomto klamstve, spomeňte si na to, koľkokrát ste už v živote boli v “beznádejnej” situácii, no nakoniec sa všetko aj tak vyriešilo. Aj keď je aktuálne vaša myseľ zatemnená a vy to nevidíte, no rovnako to bude aj teraz. Akurát to potrvá dlhšie.

#6 “Najľahšie by bolo všetko to ukončiť.”

Jednou z najvážnejších hrozieb depresie sú samovražedné myšlienky. Tie sú o to nebezpečnejšie, že v spoločnosti ide stále o akési tabu, o ktorom sa radšej nehovorí. Vždy, keď vám niečo takéto čo i len napadne, je nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc a ideálne kontaktovať niekoho, komu na vás naozaj záleží. Myslite na to, že niečo takéto by nielenže nič nevyriešilo, ale navyše by to aj spôsobilo obrovskú bolesť a doživotné výčitky svedomia ľuďom, ktorí sú tu pre vás.