Možno ich používate aj vy. Toto je 9 fráz, ktoré znejú nesmierne pasívne agresívne

Každý jeden z nás má vo svojom okolí množstvo ľudí, ktorí sú pasívne agresívni či už vo svojom písomnom prejave, alebo dokonca aj osobne. Komunikácia s takýmto človekom je potom hotovým utrpením. Problémom je, že niektoré z týchto pasívne agresívnych fráz používajú mnohí ľudia už tak nejak automaticky – bez toho, aby si uvedomovali, ako v skutočnosti znejú.

Článok pokračuje pod videom ↓

Určite preto spravíte lepšie, ak sa im vyhnete. O ktoré frázy ide? Popísal ich napríklad portál CNBC či Fatherly.

#1 „Len ti pripomínam…“

Samozrejme, že túto vetu niekedy vôbec nemusíme myslieť zle, faktom ale je, že vytrhnutá z kontextu alebo zle podaná môže znieť skutočne agresívne. Vo väčšine prípadov totiž človek veľmi dobre vie, čo mal/má spraviť, a neurýchli to ani „priateľská pripomienka“.

#2 „Neber to zle, ale…“

Aj v tomto prípade veľmi záleží od kontextu. Ak to hovoríte osobe, s ktorou máte mimoriadne dobrý a dlhodobý vzťah, je to v poriadku. Ak to ale poviete niekomu, kto vám nie je až tak blízky, a hlavne o vašu radu nežiadal, nemusí to pôsobiť najlepšie…

#3 „Rob, čo uznáš za vhodné.“

Táto veta znie na prvé počutie dosť nevinne, realita je ale taká, že medzi riadkami sa skrýva: „Tvoje rozhodnutie bude aj tak hlúpe, a moje rady sú ti úplne zbytočné.“ Niekedy je preto lepšie komunikovať viac otvorene a ak nás niekto požiada o radu, toto zrejme nie je odpoveď, ktorú očakáva – rovnako ako nie je vhodné túto vetu použiť v prípade, ak vám niekto oznámil svoje už hotové rozhodnutie. Ak sa totiž rozhodol, zrejme svoje rozhodnutie považuje za „vhodné“, a nepotrebuje k tomu nijaký ďalší komentár.

#4 „Prečo radšej nespravíš to/tamto?“

Určite každý z nás sa niekedy dostane do situácie, kedy nie je stotožnený s rozhodnutím, ktoré spravil niekto z našich blízkych. Iný názor sa dá však vyjadriť aj iným spôsobom, než takouto pasívne agresívnou sugesciou.

#5 „Nechcem byť drzý/á, ale…“

Každý vie, že ak niekto začína svoju vetu takto, to, čo bude nasledovať, bude zákonite totálne drzé, nevhodné, a predovšetkým zbytočné. Ak vopred vieme, že ideme povedať niečo „drzé“, treba si 2x premyslieť, či je to naozaj životne nevyhnutné.

#6 „Prekvapuje ma tvoje správne rozhodnutie.“

V tomto prípade je jasné, že človek, ktorý túto vetu vyslovil, spravil z toho druhého úplného hlupáka. Dal mu totiž jasne najavo, že jeho rozhodnutia sú vždy zlé, a je nesmierne prekvapujúce, že konečne došlo aj k nejakému dobrému.

#7 „Máš také šťastie, že ti to vyšlo.“

Ak sa človeku niečo skutočne podarí, faktom je, že šťastie je vo väčšine prípadov to posledné, čo za tým stálo. Na prvom mieste boli mesiace, alebo možno dokonca roky tvrdej práce, a enormné množstvo investovaného času, energie a peňazí. Hovoriť o „šťastí“ je v takomto prípade znevažovanie toho druhého.

#8 „Berieš si to príliš osobne.“

Ľudia majú tendenciu vypustiť zo seba čokoľvek, a následne hovoriť o tom, že povedali vlastne úplne normálnu vec, a nenormálna je vlastne naša reakcia. Nenechajte sa zmanipulovať.

#9 „Nie som ten/tá, kto by ti mal radiť…“

V prípade, že to takto cítite, rada znie veľmi jednoducho: neraďte. Iné je to, samozrejme, v prípade, že niekto nás o radu doslova požiada.