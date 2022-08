Môžete si zato sami? Toto je 9 spôsobov, ktorými si sami robíme zo života peklo

Je prirodzené, že každý z nás chce žiť ten najlepší život. Pravdou je ale aj to, že túto snahu si veľakrát sami sabotujeme tým, že si zo života sami robíme peklo, a neprimerane si ho komplikujeme.

Robíte týchto 9 vecí, ktoré popísal aj portál Thought Catalog, aj vy?

#1 Zo strachu, že budete vyzerať ako blázon, nespravíte niečo, po čom túžite. Bude to znieť ako klišé, ale žijeme len raz. Ak po niečom túžite, jednoducho to urobte a nestarajte sa o to, kto si bude čo myslieť. Vôbec vás to nemusí zaujímať.

#2 Držíte si vo svojom živote negatívnych a toxických ľudí. Možno do vášho života vstúpili bez “pozvania”, no držať si ich v živote naďalej je už len vašou voľbou. Keď vám niekto berie priveľa energie alebo doslova až chuť do života, mali by ste ho čo najskôr odstrihnúť zo svojho života.

#3 Ste priveľmi skeptickí. Neveríte tomu, že niekto by ešte v dnešnom svete mohol mať dobré úmysly. Áno, neprajných ľudí je čoraz viac, ale stále sú tu aj výnimky. Je v poriadku byť obozretný, ale priveľa skepticizmu vnesie do vášho života len zbytočne veľa úzkosti a nepokoja.

#4 Porovnávate sa s druhými. Vo väčšine prípadov dokážete nájsť niekoho, kto robí niečo lepšie ako vy, kto má viac vy a podobne. Neustále sa s niekým porovnávať je ale doslova cestou do pekla. Neprinesie vám to jednoducho nič dobré.

#5 Až príliš chcete zapadnúť. Možno si myslíte, že tak budete obľúbenejší či úspešnejší. Oveľa viac spokojnosti vám ale z dlhodobého hľadiska prinesie do života to, keď jednoducho budete sami sebou. Vždy a za každých okolností.

#6 Neustále si pripomínate veci, ktoré vás zraňujú. Možno tu je niečo, čo sa stalo v minulosti, no trápi vás to dodnes a premýšľate, čo ste mohli spraviť inak, aby ste tomu predišli. Takto si ale opäť dláždite cestu do pekla.

#7 Svet vidíte čierno-bielo. On ale takým nie je – je plný rôznych farieb, a aj čierna a biela majú množstvo odtieňov. Nič nie je len “dobré” alebo “zlé” a váš život bude oveľa krajší a spokojnejší, keď to prijmete.

#8 Venujete priveľa času veciam, na ktorých nezáleží. Každý z nás má len obmedzené množstvo času a nikto z nás nevie, koľko mu ho ešte zostáva. Venujte ho preto ľuďom a činnostiam, na ktorých vám naozaj záleží.

#9 To, po čom túžite, odkladáte na “neskôr”. Pri mnohých veciach si hovoríte, že na ne ešte neprišiel ten správny čas. Správny čas síce nebude nikdy, no ten najlepší čas je práve teraz.