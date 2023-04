Ktoré vlastnosti priťahujú psychopatov najviac? Tieto 3 veci sú pre nich magnetom

Možno to nie je len váš pocit, ale realita. Je totiž skutočne pravdou, že istí ľudia priťahujú tieto “živly” viac ako iní. Od čoho to ale závisí? Na to sa pozrela aj štúdia, ktorú popísal portál I Heart Intelligence, a jej zistenia možno prekvapia aj vás.

Vedcom na čele so psychologičkou C. S. Kay sa totiž podarilo zistiť, že narcistov a psychopatov najviac priťahujú 3 nasledovné veci.

#1 Vrana k vrane sadá

Hovorí sa, že protiklady sa priťahujú, a taktiež sa často spomína, že psychopatov a narcistov (bez ohľadu na pohlavie) priťahujú zväčša ľudia, ktorých môžu ľahko zmanipulovať. Táto štúdia ale ukázala, že to nie je tak celkom pravda.

Ukázalo sa totiž, že pokiaľ ide pre psychopata či narcistu len o akúsi zábavku, skutočne môže vyhľadávať ľahko ovládateľné osoby. Pokiaľ ale ide o vzťah, kde reálne dochádza k vzniku nejakého puta, dokázalo sa, že psychopati si vyberajú ľudí rovnakých ako oni sami – teda so známkami psychopatie či narcizmu.

#2 Hľadajú ľudí, ktorí pre nich budú mať pochopenie

Aj keď psychopati i narcisti sa navonok tvária, že je s nimi všetko v najväčšom poriadku, vo svojom vnútri veľmi dobre vedia, že to tak nie je.

Tejto štúdii sa ale podarilo dokázať, že keďže títo ľudia vedia, že majú viac negatívnych ako pozitívnych vlastností, hľadajú ľudí, ktorí na tom budú rovnako. Len oni pre nich totiž dokážu nájsť pochopenie a ochotu tolerovať ich.

#3 Vyhľadávanie vzťahov na jednu noc

Psychopati sú oprtunisti – inak povedané, využívajú príležitosti, ktoré sa im naskytnú. Aj to je dôvodom, prečo je psychopatia zväčša spojená s veľkým počtom sexuálnych partnerov a so sklonmi k nevere.

Psychopati teda často vyhľadávajú známosti na jednu noc a páčia sa im ľudia, ktorí robia to isté. Opäť sa teda potvrdilo už vyššie zmienené “vrana k vrane sadá”.