Keď vám intuícia hovorí, aby ste nerobili týchto 6 vecí, zbystrite pozornosť. Zväčša má pravdu

Nakoľko dôverujete svojej intuícii? Počúvate ju, alebo naopak, pravidelne ignorujete signály, ktoré vám posiela? Faktom je, že intuíciu má každý z nás a zväčša neklame. Problémom je, že málokedy ju počúvame. Ak ale vaša intuícia bije na poplach v týchto 7 situáciách, majte sa na pozore. Zrejme má totiž pravdu.

Skvele ich popísal portál Learning Mind.

#1 Nejaký zdravotný problém

Ak vám vaša intuícia naznačuje, že s vaším zdravím niečo nie je v poriadku, určite ju počúvajte. Naše podvedomie totiž dokáže zachytiť aj tie signály tela, ktoré na vedomej úrovni nepostrehneme.

#2 Vzťah, ktorý nefunguje

Rovnako to platí aj v tomto prípade. Ak niekoho naozaj milujete, vaša vedomá myseľ spraví všetko preto, aby potlačila všetky signály, ktoré vám jasne naznačujú, že vzťah s danou osobou nie je v poriadku. Preto vaše podvedomie bije na poplach.

#3 Práca, z ktorej nemáte dobrý pocit

Dostali ste nejakú pracovnú ponuku, ktorá by vám síce pomohla finančne, no vaša intuícia vám hovorí, že ju nemáte vziať? Zrejme by ste ju mali poslúchnuť. Môže vám to ušetriť množstvo nepohody a problémov.

#4 Sťahovanie, ktoré odkladáte

Sťahovanie je vždy stresujúce – dokonca aj ak ste po ňom už dlho túžili. Je ale rozdiel medzi prirodzenou nervozitou a medzi zlým pocitom. Ak prežívate to druhé, skúste sa zamyslieť nad tým, aké riziká vo vás tento nepokoj vyvolávajú a skúste popremýšľať nad tým, ako by ste ich mohli eliminovať.

#5 Pri pomoci iným

Stalo sa vám už niekedy, že ste sa niekomu rozhodli pomôcť, ale paradoxne ste z toho mali veľmi zlý pocit? Problémom môže byť to, že vás daná osoba len využila, a vaše podvedomie vníma signály reči tela danej osoby, ktoré tomu nasvedčujú.

#6 Akákoľvek situácia, v ktorej sa cítite zle

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že naše podvedomie je mimoriadne senzitívne a vždy toho vníma podstatne viac, ako vedomá časť našej mysle. Práve toto je dôvodom, prečo by ste svoju intuíciu naozaj nemali ignorovať.