Keď sa žena odmlčí, znamená to, že si uvedomila túto vec

Každý človek je jedinečný a iný, no všetky ženy majú zvyčajne spoločnú jednu vec. Ak im na niečom záleží, dokážu o to skutočne poriadne zabojovať – a vzťah, na ktorom im záleží, nie je výnimkou. Niekedy ale žena ostane ticho… To, kedy sa to deje, skvele popísal portál I Heart Intelligence.

Už je to raz tak. Trpezlivosť každého z nás je obmedzená, a to platí dokonca aj v prípade, keď niekoho milujeme. Keď je totiž žena tou jedinou, kto sa vo vzťahu snaží, skôr či neskôr ju to prestane baviť, a jednoducho s tým prestane.

Prestane prosiť, prestane vysvetľovať, prestane sa hádať. Ďalej už totiž nebude mať žiaden dôvod, prečo by to ešte mala robiť. A keď k tomuto zlomu dôjde, nič na svete nemá takú silu, aby svoje rozhodnutie zmenila.

Pretože keď sa žena jednoducho unaví, odchádza a nikdy sa neobzrie späť.

Áno, o to, aby veci fungovali, sa bude snažiť dlho. No v momente, kedy dosiahne svoj bod zlomu pochopí, že nech by urobila čokoľvek, sama nikdy nenapraví to, čo je už zlomené.

Konečne uvidí, že jej partner ju považuje za samozrejmosť, že ignoruje jej pocity a nerešpektuje ju. A presne vtedy si uvedomí, že bez ohľadu na to, ako veľmi ho miluje, nesmie dopustiť, aby sa k nej niekto takto správal. Ak si ju niekto neváži, musí odísť – nehľadiac na to, koľko času s daným človekom strávila.

Keď teda žena ostane ticho, práve si uvedomila, že robila aj nemožné, len aby posilnila puto, ktoré nikdy nebolo dostatočne silné. Pretože ak by bolo, táto situácia by nenastala. Ak ostala ticho, konečne si uvedomila svoju hodnotu a prijala, že žiaden vzťah nebude fungovať, kým je jednostranný.

Keď teda žena ostane ticho, znamená to jediné. Že ste ju stratili navždy.