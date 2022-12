Keď ich začujete, bežte. Týchto 25+ viet narcisti používajú, aby vás lapili do siete

Každý, kto sa už niekedy nechal lapiť do siete narcistu veľmi dobre vie, koľko problémov, utrpenia a prebdených nocí to do života prináša. Problémom totiž je, že to, že išlo o narcistu, si uvedomíme už prineskoro. Ako tomu predísť? Pozorne počúvajte, čo ľudia hovoria, narcisti sa totiž veľakrát prezradia sami tým, že používajú tieto vety.

Spísal ich portál Learning Mind.

#1 Už nikdy ťa nikto nebude milovať tak ako ja.

#2 Okrem mňa nepotrebuješ nikoho iného.

#3 Si precitlivená/ý.

#4 Bol to len vtip, nikdy moje vtipy nepochopíš.

#5 Len to nafukuješ, veď sa nič nestalo.

#6 Všetko iba dramatizuješ.

#7 Mala by si byť silnejšia.

#8 S nikým iným tento problém nemám.

#9 Určite sa opäť mýliš.

#10 Si paranoidná/ý.

#11 Nikto ťa nemá rád, no aj tak ťa vždy bránim.

#12 To som nikdy nepovedal/a.

#13 Veľmi si domýšľaš.

#14 Nepamätáš si to správne, v skutočnosti to bolo inak.

#15 To sa nikdy nestalo, niečo také by som nikdy neurobil/a.

#16 Nedokážem bez teba žiť.

#17 Prečo mi toto robíš?

#18 Bez teba by som zomrel/a.

#19 Robím pre teba všetko, a ty si to vôbec nevážiš.

#20 Nikto ani len netuší, čím si teraz prechádzam.

#21 Každý je proti mne.

#22 Tak veľa ľudí mi už ublížilo.

#23 Nikto mi nerozumie.

#24 Niečo takéto by si vôbec nemal/a nosiť, prezleč sa.

#25 Nevieš, o čom hovoríš.

#26 Mám oveľa vyššie vzdelanie, takže bude po mojom.

#27 Môžeš byť rád/rada, že si so mnou.

#28 Naozaj potrebuješ odbornú pomoc.