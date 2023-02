Ak ste si nejakým náročným museli prejsť aj vy, určite ste zažili pocit, kedy ste si mysleli, že sa z toho nedostanete snáď nikdy. Práve o tom napísal aj portál Thought Catalog. Pravda je totiž taká, že jedného dňa sa zobudíte, a…

Jedného dňa sa zobudíte a rozhodnete sa, že sa chcete opäť zhlboka nadýchnuť, ako kedysi. Keď ste sa dokázali zo života radovať, a keď vás nič neťažilo

Jedného dňa sa zobudíte a uvedomíte si, koľko nocí ste prebdeli, pretože ste sa obviňovali z toho, čo sa stalo a premýšľali ste nad tým, čo všetko ste mohli spraviť inak. Aj keď v skutočnosti by nepomohlo nič.

Jedného dňa sa zobudíte a uvedomíte si, že nikdy ste nechceli priveľa. To, že vám to niekto nedokázal dať neznamená, že vaše požiadavky boli neprimerané. A vy to konečne vidíte.

Jedného dňa sa zobudíte a uvedomíte si, koľkokrát ste sa ospravedlňovali aj za niečo, čo ste vlastne nespravili – len preto, aby ste vyhoveli predstavám a očakávaniam niekoho iného.

Jedného dňa sa zobudíte a uvedomíte si, že ste odovzdali celé svoje srdce niekomu, kto vám dal len časť z toho svojho.

Jedného dňa sa zobudíte a uvedomíte si, že hoci niekoho stále môžete milovať, pretože vďaka nemu vyšli na povrch vaše najlepšie a najskrytejšie vlastnosti, niekedy je jednoducho lepšie prestať bojovať. Pretože sú boje, ktorými nezískate nič – práve naopak. Len stratíte.

Jedného dňa sa zobudíte a uvedomíte si, že máte dosť zovretého žalúdku a pocitu úzkosti, s ktorými ste vstávali každý jeden deň.

Jedného dňa sa zobudíte a uvedomíte si, že nastal čas, aby ste všetku lásku, ktorú v sebe nosíte, venovali SEBE.

Jedného dňa sa zobudíte a uvedomíte si, že je to za vami. Že ste znovu slobodným človekom.