Milovať niekedy znamená odísť a neobzerať sa späť

“Keď niekoho skutočne milujete, aj keď máte milión dôvodov odísť, vždy si nájdete ten jediný, prečo ostať.” S týmto tvrdením ste sa už určite stretli. Ako však píše aj portál Thought Catalog, nie vždy je to pravda. Niekedy je najlepším riešením jednoducho odísť a neobzerať sa späť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Keď niekoho skutočne milujeme, no nachádzame milión dôvodov na odchod, našou úlohou by nemalo byť hľadanie toho jediného, prečo ostať. Mali by sme jednoducho v mieri a so všetkou láskou a pokorou odísť.

Pretože nie, láska nemá bolieť. A nie, láska nemá byť zložitá.

Samozrejme, že žiaden vzťah nebude nikdy perfektný a dokonalý. V každom jednom budú nejaké skúšky a nedorozumenia, no vzťah by vás nikdy nemal ničiť.

Vzťah by nemal byť sériou drám, rozchodov a návratov. A nemal by byť ani niečím, čo za sebou zanecháva jazvy na vašom srdci a prebdené noci.

Ak sú si dvaja ľudia súdení, láska nebolí a neubližuje. Nastanú obdobia, ktoré nebudú jednoduché, no nikdy o nej nebudete pochybovať. Pretože vtedy, keď to bude bolieť najviac, ju budete aj najviac cítiť.

Možno sa vaše cesty ešte niekedy spoja, no ak vám vzťah viac berie ako dáva, to najlepšie, čo môžete spraviť, je odísť. A neobzerať sa späť.

Nechcete roky bojovať. To, po čom každý z nás túži, je pokoj. A ten nájdete len pri milujúcom a starostlivom partnerovi, ktorý vás dokáže rozosmiať, zbaviť akýchkoľvek neistôt a bude sa správať tak, že o láske ako takej vám ani len nenapadne pochybovať.