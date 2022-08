Je to bizarné. Ženy, ktoré zarábajú viac ako muži, čelia tejto obrovskej hrozbe

Žijeme v 21. storočí, kedy už nie je nič nezvyčajné, keď zarába žena viac ako muž. Faktom ale je tiež to, že niektorí muži si na to stále akosi nezvykli a z takýchto žien majú buď strach a vyhýbajú sa im, alebo, v tom horšom prípade, urobia to, na čo poukázal tento výskum.

Článok pokračuje pod videom ↓

Viac o ňom napísal portál Your Tango a zistenia, ktoré z neho vzišli, vás zrejme poriadne prekvapia.

Samostatné ženy sú podvádzané

Niekedy bolo úplne prirodzené, že jedinou životnou náplňou ženy bolo porodiť dieťa a starať sa o domácnosť. Doba sa ale posunula vpred a dnes je úplne bežné, že existuje množstvo žien, ktoré sú nielen vzdelanejšie ako muži, ale aj lepšie zarábajú. To má však, prirodzene, nejaký dopad aj na vzťahy. Ak sa pýtate aký, odpoveďou je, že nie veľmi priaznivý.

Poukázala na to dlhodobá štúdia, v rámci ktorej skúmali vedci takéto vzťahy po dobu až 10 rokov. Pozorovali tisícky respondentov a to, na čo prišli, nie je potešujúce.

Ukázalo sa totiž, že ak muž zarába viac ako jeho žena, je oveľa menej pravdepodobné, že jej bude neverný. Naopak, ak žena zarába viac, pravdepodobnosť, že ju podvedie, je vysoká a pohybuje sa až niekde na hranici 15 %.

Ženy rozmýšľajú inak

Vedcov ale zaujímalo to, ako sa na celú vec pozerajú ženy. Výskum jasne dokázal, že ženám nezáleží na tom, v akom pomere partneri prispievajú do spoločnej kasy. Vedci potvrdili, že sklony k nevere u žien nie sú ovplyvnené týmto faktorom, ktorý považujú za banalitu, ale množstvom pozornosti, ktorú im muž venuje.

Dlhodobý výskum ale poukázal aj na to, že finančne nezávislé ženy, ktoré nie sú odkázané na peniaze svojho partnera, sa vzťah neboja ukončiť. Keď sa teda o partnerovej nevere dozvedia, alebo ak vo vzťahu nefunguje čokoľvek iné, jednoducho ho ukončia.

Dá sa však tento problém nejak riešiť? Jediným možným riešením je prevencia, teda pokiaľ ste dobre zarábajúcou ženou, neostáva vám nič iné ako hľadať si buď rovnocenného muža alebo muža, ktorý nebude mať potrebu riešiť, kto aktuálne koľko zarába.