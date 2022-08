Dajte si na ne pozor. Toto je 10 vecí, ktoré podporujú úzkosť bez toho, aby ste o tom vedeli

Úzkosti trápia množstvo ľudí a dnes už žiaľ nie sú ničím nezvyčajným. Ak medzi týchto ľudí patríte aj vy, veľmi dobre viete, aké môžu byť ataky úzkosti nepríjemné. Ich prítomnosť však dokážeme obmedziť – tým, že sa budeme vyhýbať na prvý pohľad neškodným veciam, ktoré však úzkosť podporujú.

Článok pokračuje pod videom ↓

Výborne ich zosumarizoval portál Thought Catalog.

#1 Snaha dosiahnuť dokonalosť – vo vzťahoch, v práci, vo výzore. Žiaden štandard dokonalosti však neexistuje, snaha o jeho dosiahnutie je preto spoľahlivou cestou do záhuby.

#2 Problémy v rodine. Pre ľudí s úzkosťou môžu byť obrovským stresorom aj drobné rodinné konflikty.

#3 Hlasná hudba. Možno je pre vás niekedy skvelým útekom pred realitou, no jej problémom je to, že zrýchľuje búšenie srdca, čo môže byť tiež spúšťačom úzkosti.

#4 Peniaze. Ak viete, že trpíte úzkosťou, snažte sa nedostať do situácie, v ktorej by ste sa ocitli vo vo finančnej tiesni. Vždy radšej majte k dispozícii nejakú rezervu.

#5 Ste až priveľa v spoločnosti ľudí. Niekedy si jednoducho potrebujete od každého oddýchnuť a ostať osamote. Ak si takéto chvíle nedoprajete, čoskoro to pocítite.

#6 Nevyhýbate sa negatívnym správam. Katastrofy predávajú a je preto prirodzené, že televízne noviny a denná tlač sú plné negatívnych informácií.

#7 Ste pridlho ďaleko od domu. Výlet či dovolenka vám môžu padnúť vhod, no ak by ste sa od svojich blízkych odrezali na pridlhý čas, takisto by vám to nemuselo prospieť.

#8 Šoférovanie v dopravnej špičke. Niekto ho zvláda bez problémov, no pre niekoho môže byť obrovským stresorom. Ak cítite, že vám nerobí dobre, snažte sa mu vyhnúť.

#9 Teplota. Ak vám býva často zima, pravdepodobne sa budete obliekať teplejšie. Ak sa však potom ocitnete v prekúrenom priestore, môže vám byť až príliš teplo, čo vám môže pripomenúť pocit prichádzajúceho panického záchvatu.

#10 Davy ľudí. Či už je to na festivale, v preplnenom obchode či MHD – snažte sa im vyhnúť.