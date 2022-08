Chcete sa posunúť o level vyššie? Toto je 5 otázok, ktoré by ste si mali položiť každý týždeň

Ste človekom, ktorý sa chce vo svojom živote neustále posúvať ďalej? Ak áno, v tom prípade je nevyhnutné, aby ste si v rámci sebareflexie dokázali položiť tie správne otázky. Ak neviete, ako na to, týchto 5 vám určite môže pomôcť.

Podelil sa o ne portál Collective.

#1 Čo bolo pre mňa tento týždeň najnáročnejšie?

Táto otázka vám dá dostatok priestoru na to, aby ste definovali oblasti, ktoré sú pre vás v živote buď zbytočným bremenom, alebo naopak, sú darom, avšak musíte na nich ešte popracovať. Doprajte si dostatok času na to, aby ste si premysleli odpoveď, ktorá vás posunie ďalej.

#2 Čo mi spravilo tento týždeň najväčšiu radosť?

Žiť život bez radosti je dlhodobo absolútne nemožné a len vás to privedie k depresii či k dlhodobej stagnácii. Je veľmi dôležité, aby sme si každý jeden deň dopriali aspoň drobnú radosť — nájsť ju môžete aj v úplných maličkostiach, ako je ranná šálka kávy, horúci kúpeľ či odtrhnutý kvietok. Zamyslite sa ale nad tým, čo vám spravilo najväčšiu radosť, aby ste si toho mohli dopriať viac.

#3 Čo môžem urobiť v budúcom týždni lepšie?

Nech sa vo svojom živote nachádzate v akejkoľvek fáze, stále je tu priestor na zlepšovanie. Prejdite si všetky dôležité míľniky vášho predchádzajúceho týždňa a položte si otázku, čo by ste možno spravili lepšie, ak by ste mali ešte jednu šancu. Pomôže vám to posunúť sa ďalej a navyše to buduje vašu schopnosť zdravej sebakritiky, ktorá je veľmi dôležitá.

#4 Čo nové ste tento týždeň skúsili?

Dajte si záväzok, že po dobu jediného týždňa skúsite každý deň niečo nové. Choďte do kaviarne, kde ste ešte nikdy neboli, prihláste sa na nejaký nový kurz, kúpte si nejaké jedlo, ktoré ste ešte nejedli. Následne sledujte, čo to urobí s vašou kreativitou, produktivitou i náladou (uvidíte, že skutočné zázraky).

#5 Čo nové by ste chceli skúsiť v budúcom týždni?

Napíšte si zoznam vecí (alebo hoci len jednu vec), ktorú ste nikdy predtým nerobili, ale v priebehu budúceho týždňa by ste to chceli napraviť. Vašej fantázii sa pritom medze nekladú a uvidíte, že každý týždeň si budete dávať odvážnejšie a odvážnejšie ciele.