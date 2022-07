Toto je 7 životných právd, ktoré by ste mali akceptovať ešte predtým, než dovŕšite 30-tku

Každá jedna dekáda nášho života je akýmsi pomyselným míľnikom, kedy prirodzene všetko predhodnocujeme, analyzujeme a zamýšľame sa nad tým, či je naše životné smerovanie správne. Inak to nie je ani pri 30-tke.

Portál Collective preto spísal 7 životných právd, ktoré by ste mali prijať ešte predtým, než túto vekovú hranicu dosiahnete.

#1 S najväčšou pravdepodobnosťou neexistuje človek, ktorý by vo vašom živote zotrval navždy. Vzťahy a priateľstvá sa rozpadávajú, o rodinných príslušníkov prichádzame ich prirodzeným odchodom z tohto sveta — musíme sa s tým zmieriť. Navždy budeme jedine sami so sebou.

#2 Vzťahy si vyžadujú obrovské množstvo snahy. Čím sme starší, tým ťažšie je pre nás niekoho tolerovať. A bude to čím ďalej, tým horšie.

#3 Život je nepredvídateľný. Je skvelé mať nejakú víziu, kde by ste chceli byť o rok či o 5 rokov, no presné plány môžu zlyhať. Život je totiž nevyspytateľný a čím sme starší, tým častejšie sa nám bude stávať, že nás nepríjemne prekvapí.

#4 Neexistuje človek, ktorý by zmenil váš svet k lepšiemu. Jediná osoba, ktorá to môže spraviť, ste vy. Neurobí to za vás ani váš partner, ani rodič, ani šéf.

#5 Dosiahnuť niektoré veci potrvá oveľa dlhšie, než ste si pôvodne mysleli. V mladosti ide všetko často ako po masle, je to však len preto, že ciele, ktoré si dáme v mladšom veku, sú zásadne ľahšie dosiahnuteľné. Hlavne sa nevzdávajte.

#6 Ľudia sa správajú najlepšie, ako dokážu. Je to ťažké pochopiť a prijať, ale aj keď je niekto arogantný narcista, jednoducho je to jeho maximum a správa sa najlepšie, ako dokáže.

#7 Je veľmi dôležité, aby ste si utriedili priority. Mať 30 síce nie je žiadnou tragédiou, no zostáva vám už podstatne menej času, ako napr. vo vašej 20-tke. Ak ste tak ešte nespravili, je preto najvyšší čas usporiadať si a prehodnotiť svoje priority.