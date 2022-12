Často na ne zabúdame. Toto sú 4 veci, ktoré si zaslúžite mať vo svojom živote

Možno vám to nikto nehovorí, alebo nedáva pocítiť, no vedzte, že tieto 4 veci si naozaj zaslúžite. Preto, aj keď to niekedy môže byť poriadne náročné, skúste spraviť všetko pre to, aby ste na ne nezabúdali.

Spísal ich portál Thought Catalog.

#1 Zaslúžite si prestávku

Mnohí z nás si myslia, že keď si doprajeme pauzu, znamená to, že sme leniví, alebo že nezvládame vykonávať prácu či nejakú životnú rolu, ktorá nás tak vyčerpala. Toto však vôbec nie je pravda.

Prestávka neznamená, že končíte, znamená to, že si uvedomujete, že najlepšie výkony podávate vtedy, keď namiesto tlakov z okolia počúvate svoje vlastné telo, myseľ a dušu. Zaslúžite si na chvíľu zastaviť sa a nadýchnuť sa – predtým, než pôjdete opäť naplno.

#2 Zaslúžite si vyliečenie všetkých rán

Život nie je vždy fér a tak sa často stane, že ublíži aj tým, ktorí si to zaslúžia naozaj najmenej. Ak sa to stalo aj vám, nikdy nezabúdajte na to, že si zaslúžite zahojenie všetkých vašich rán.

Preto nech je bolesť, ktorú si so sebou práve nesiete, akokoľvek veľká, nezabúdajte na to, že je len dočasná. Nezaslúžite si cítiť sa zle – zaslúžite si uzdraviť sa, obnoviť svoje vnútro a zažiariť tak, ako nikdy predtým.

#3 Zaslúžite si lásku

Ak vám to so vzťahmi nevychádza, po viacerých sklamaniach za sebou môžete nadobudnúť pocit, že lásku si vlastne vôbec nezaslúžite. To však nie je pravda – lásku si zaslúži naozaj úplne každý.

Navyše, kým nepríde ten pravý/tá pravá, neznamená to, že lásku vo svojom živote nemáte. Láska má predsa množstvo podôb – od lásky k svojim blízkym, cez lásku k prírode až po lásku k veciam, ktoré milujete. Láska je všade vôkol nás, treba sa len naučiť, ako ju rozpoznať.

#4 Zaslúžite si naplnený život

Aj keď zrejme nikdy nebude všetko dokonalé, zaslúžite si každé ráno vstávať s pocitom pokoja a radosti, a pokračovať v začatom dni s pocitom vzrušenia, že robíte to, čo chcete, a neuveriteľne vás to napĺňa.

Venujte preto viac času tomu, čo vás nadchýna a menej tomu, čo vám len kradne čas, energiu a radosť zo života. Len tak budete žiť život, ktorý za to naozaj stojí.