Bojujete s vyhorením, no musíte či chcete pracovať ďalej? Prečítajte si týchto 5 pripomienok

O vyhorení ste toho už určite počuli či čítali veľa. Vieme, aké sú jeho príznaky, vieme, ako vzniká a vieme aj to, ako s ním bojovať. Pravda je však taká, že niekedy sa ocitnete v situácii, kedy sa u vás už síce objavujú jeho prvé príznaky, no napriek tomu musíte alebo dokonca chcete pracovať naďalej, pretože jednoducho nechcete povoliť.

Ak sa v takejto situácii práve nachádzate, prečítajte si týchto 5 pripomienok. Zosumarizoval ich portál Collective.

#1 Nezabúdajte na seba

Možno ste boli veľmi dlho orientovaní na výsledky. Keď sa ale neustále zameriavame na vonkajšie faktory, akými sú hmatateľné a materiálne veci, často zabúdame skontrolovať, ako to vyzerá v našom vlastnom vnútri. Je to oveľa menej príjemné ako kontrolovať svoje bankové konto, no určite to nezanedbávajte.

#2 Ak si neodpočiniete, fyzicky i mentálne vás to zničí

Fyzická i psychická vyčerpanosť nás dokáže dobehnúť veľmi rýchlo. Musíte si pripustiť, že je úplne v poriadku občas si vydýchnuť a oddýchnuť. Áno, nájsť rovnováhu medzi pracovným životom a starostlivosťou o seba je náročné, no ak to chcete dotiahnuť naozaj ďaleko, bez toho sa nezaobídete.

#3 Ste úžasný človek, ale nie stroj

V oblasti, v ktorej pracujete, ste možno superhrdnom, avšak stále ste “len” človekom a nie strojom, ktorý dokáže byť v plnej prevádzke 24/7. Je úplne v poriadku priznať si, že na to, aby ste dosiahli svoje ďalšie úžasné ciele, potrebujete malú prestávku. Je tiež dôležité pripustiť si, že ľudia nikdy nebudú vedieť, ako sa cítite, keď o tom nebudete otvorene hovoriť. Nezabúdajte na to, že najsilnejší človek je ten, kto dokáže dať najavo svoju slabosť.

#4 Máte dovolené odpočinúť si

Problémom vyhorenia je aj to, že jednoducho pracujete ďalej, pretože aj keď vaše okolie by pochopilo, že si potrebujete odpočinúť, vy by ste mali obrovské výčitky svedomia. Aj keď by ste preležali hoci len 2-3 dni v posteli, paradoxne by ste si vôbec neoddýchli, pretože by ste neustále premýšľali len nad tým, čo všetko ste už mali/mohli mať hotové. To najdôležitejšie, čo musíte spraviť, je preto dovoliť si odpočinúť.

#5 Vrátite sa silnejší

…a toto je ten dôvod, pre ktorý by ste si odpočinok mali dopriať. Vrátite sa po ňom ešte oveľa silnejší, kreatívnejší a produktívnejší ako predtým. V žiadnom prípade nejde o nejaké vaše “zlyhanie”, ale o úplne prirodzenú vec, ktoré je len dôkazom vašej usilovnosti a skvelej práce.