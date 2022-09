Vyhoreniu čelí čoraz viac ľudí. Paradoxne ide o vec, ktorú si často nechceme pripustiť, nakoľko si myslíme, že ak si vyhorenie priznáme, ako by sme si priznali porážku. Takto to ale určite nie je, nie je predsa porážkou, že ste si toho na seba naložili viac ako ste zvládli. Vyhorenie môže ale veľmi často vyzerať ako “lenivosť”, o čom napísal viac aj portál Psych2Go.

Ako zistíte, že nie ste lenivý, ale vyhorený? Podľa týchto 5 znakov.

#1 Cítite prázdnotu

Jedným z prvých príznakov vyhorenia je tzv. depersonalizácia, teda akýsi pocit absolútnej vnútornej prázdnoty. Ide o zvláštny druh emocionálnej “otupenosti”, kedy máte pocit, ako by ste svoj život sledovali len zvonka, ako pozorovateľ, a riadite sa len akýmsi autopilotom. Navyše vás trápi pocit bezmocnosti a neschopnosti opäť vziať kontrolu nad svojím životom do vlastných rúk.

#2 Niekedy ste bývali motivovaný

Lenivosť je vlastnosť. Ak ju niekto má, zbaví sa jej len ťažko. Vy ste ale lenivý nikdy neboli, práve naopak. Bývali ste veľmi produktívnym, aktívnym a motivovaným človekom. O to viac frustruje, že teraz už taký nie ste.

#3 Pre svoju prácu ste mávali vášeň

Ďalší rozdiel medzi lenivosťou a vyhorením spočíva v tom, že lenivý človek nemal pre svoju prácu nikdy vášeň. Naopak, vy ste ju niekedy, ale aktuálne ju jednoducho nedokážete nájsť. Práve toto je jedným z najjasnejších znakov toho, že ste vyhorený a nie lenivý.

#4 Ste náladový

Ste neustále podráždený a náladový? Ak by ste boli lenivý, toto by sa vám nedialo. Vaša náladovosť totiž pramení z toho, že ste frustrovaný z toho, koľko práce ste niekedy spravili, a teraz ju robiť nevládzete.

#5 Zanedbávate sa

Jedným z jasných znakov vyhorenia je aj to, že dotyčná osoba sa začne zanedbávať – a to ako emocionálne, tak aj fyzicky. V praxi to teda môže vyzerať tak, že sa začnete vyhýbať kontaktu s ľuďmi a prestanete sa starať o svoj vzhľad. Väčšinu času trávite ničnerobením (preto to môže vyzerať ako lenivosť), v skutočnosti ale nemáte energiu ani na tie najjednoduchšie denné úlohy.