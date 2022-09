Ako okamžite zistíte, či vám niekto klame? Použite tento trik, ktorý vždy spoľahlivo funguje

Lož je stále len lož – bez ohľadu na to, či je milosrdná, alebo či vám niekto zaklamal hoci len raz. Akýkoľvek vzťah, či už priateľský, ľúbostný alebo pracovný, by totiž mal byť postavený na úprimnosti a na istote, že druhej osobe môžete veriť. Ako si to ale overiť?

So skvelým tipom prišiel portál Your Tango. Vychádza z toho, že reč tela je vecou, ktorú jednoducho nikto z nás neoklame – a to dokonca ani patologickí klamári.

Patologickí klamári sú ľudia, ktorí klamú prakticky neustále. Sú v tom ale tak zabehnutí, že ich klamstvá sú doslova “profesionálne” a je veľmi náročné rozoznať ich. Dalo by sa však povedať, že na klamaní sú doslova závislí.

Dokážu vám rozpovedať neuveriteľné príbehy, ktoré sa vôbec nezakladajú na pravde, len aby na seba upútali pozornosť. Prečo to ale robia?

Tento dôvod síce zrejme normálny človek nepochopí, no patologickí klamári klamú preto, že im to jednoducho robí potešenie – také prosté. Hovoriť pravdu ich nebaví a nie je to pre nich ani spolovice taká zábava, ako klamať.

Navyše, je dokázané, že ak povie patologický klamár pravdu, fyzicky pociťuje doslova “abstinenčné príznaky”.

V každom prípade, či už niekto patologickým klamárom je alebo nie je, existuje spôsob, ktorým klamstvo dokážete ihneď odhaliť.

Rada znie nasledovne: zamerajte svoju pozornosť na prejavy nervozity a na oči.

Prejavy nervozity

Nech je hoci aj patologický klamár vo svojich klamstvách akokoľvek zbehlý, zvyčajne nedokáže svoju reč tela ovládať na 100 %. Sledujte preto, či nemá “zamrznutý” alebo silený úsmev. Zamerajte sa aj na jeho gestá – ak medzi nimi robí väčšie prestávky, mohlo by to naznačovať, že premýšľa (čo človek, ktorý hovorí pravdu, robiť nemusí). Platí totiž, že našou prvou a intuitívnou reakciou na stres je chvíľkové “zamrazenie”. Ak ho teda spozorujete, zrejme ste danú osobu dostali do úzkych.

Pozorujte oči

Veľa vám toho prezradia aj oči. To, že ľudia, ktorí vám klamú, sa vám nedokážu pozrieť do očí, je len mýtus. Špeciálne patologickí klamári s tým určite žiaden problém nemajú. Čo ale ovplyvniť nedokážu, sú reakcie ich zreničiek. Ak klameme, rozšíria sa, a je prakticky nemožné oklamať alebo potlačiť to. Zamerajte sa aj na frekvenciu žmurkania – keď niekto konštruuje a hovorí klamstvo, frekvencia sa spomalí. Následne sa opäť zrýchli.