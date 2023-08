Žiadna pretvárka. 11 znakov, podľa ktorých spoznáte skutočné priateľstvo

Priatelia sú viac, než len obyčajné osoby, ktoré sa párkrát mihnú vo vašich životoch. Môžete sa na nich spoľahnúť, keď potrebujete povzbudiť k nejakej zmene, alebo vás dostanú z bolestivého rozchodu. Oslavujú s vami úspechy, zdvíhajú vás na nohy po pádoch. Týka sa to však len tých naozajstných priateľov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Skutočné, trvalé priateľstvo sa odlišuje od iných, dočasných spoločenských zväzkov určitými znakmi. Podľa Roberta Rowneyho, D.O., certifikovaného psychiatra z Clevelandskej kliniky, existujú určité návyky, ktoré majú skutoční priatelia, stávajúci sa vašou druhou rodinou. A práve vďaka týmto vlastnostiam ste si ich tak obľúbili a môžete sa na nich spoľahnúť v akejkoľvek situácii.

Pozrite sa na 11 vlastností, ktoré podľa portálu Huffington Post odlišujú naozajstných priateľov od ostatných osôb vo vašich životoch.

Zvyšujú vám sebavedomie

Niekedy je tej sebakritiky až príliš veľa. Karháte sa za to, že ste niečo pokazili a trestáte sa slovami, ktoré vám znejú v hlave. Našťastie prídu „oni“, priatelia, ktorí vám pozdvihnú náladu a postavia vás na nohy. „Ľudia sa cítia lepšie, keď majú v živote blízkych ľudí, ktorí ich podporujú,“ dodáva Rowney.

Či už je to zrazené sebavedomie na neúspešnom pracovnom pohovore, alebo sa vám len nepáči to, čo vidíte v zrkadle, skutoční priatelia v priebehu pár sekúnd zmenia vaše zmýšľanie a odrazu je pohľad na svet oveľa krajší. Aj ten do zrkadla. Pomôžu vám cítiť sa lepšie a vďaka nim zabudnete, ako ste sa cítili pred pár minútami.

Nemlčia

Každý sa občas mýli. Skutoční priatelia neprehliadajú vaše chyby a netvária sa, že ste dokonalí. Povedia ich nahlas, no spôsobom, ktorí neublíži, ale len upozorní na niektoré negatívne veci. Podporujú vás vo všetkom, aj vtedy, ak urobíte niečo zle, no vtedy vás na to upozornia. Úprimnosť je presne to, čo odlišuje skutočné priateľstvá od tých falošných. „Povrchného priateľa, ktorého máte vedľa seba, prezradí jeho mlčanie. Nepovie vám nič, čo by vás mohlo znepokojiť,“ hovorí Rowney a pokračuje: „Ak je to skutočný priateľ, teda niekto, komu skutočne dôverujete, vie, že vám môže povedať, čo má na jazyku. Ľudia, ktorí sú otvorení a priamočiari, sú jedni z najdôležitejších osôb v živote.“

Sú tu pre vás

Najväčším darom, ktorý vám priatelia môžu dať, je ich plná pozornosť tu a teraz. „Sú prítomní v danom okamihu, venujú pozornosť vašim potrebám, no nezabúdajú ani na svoje,“ tvrdí Rowney. Ako to jednoducho spoznať? Keď sú s vami, schovajú telefón!

Naozaj počúvajú

Ruku na srdce. Koľkokrát ste sa pokúsili s niekým nadviazať rozhovor, potrebovali ste s niečím pomôcť či poradiť a zakaždým dotyčná osoba obrátila tému späť na seba? Rozhovory so skutočnými priateľmi nie sú jednostranné. Ak budete s niekým viesť obojstranný dialóg, zvyšuje to šance, že váš vzťah bude silnejší. Podľa odborného asistenta na University of Maryland School of Social Work Paula Sacca, Ph.D., základným kľúčom k vyváženej konverzácii je aktívne venovanie pozornosti druhej osobe. Tí, ktorí sú dobrými poslucháčmi, sa o nás skutočne zaujímajú.

Podpora za každých okolností

Jedna vec je mať priateľov, ktorí poskytujú podporu v časoch úspechu. Ale tí skutoční sú tu, nech sa deje čokoľvek – aj keď ste smutní, prežívate radosť, zlyhania a pod. „Schopnosť niekoho dostatočne poznať a dôverovať mu natoľko, že mu dovolíte, aby vás podporil aj v ťažkých časoch, je znakom skutočného priateľstva,“ prezrádza Rowney. Týchto ľudí už považujeme za svoju rodinu.

Bez stresu

Ich samotná prítomnosť vás dokáže upokojiť. Jedna štúdia z roku 2011 zistila, že trávenie času s najlepšími priateľmi môže pomôcť prekonať stres. Ak cítite pravý opak, ste tlačení do niečoho a nepokojní vedľa určitých ľudí, mali by ste zvážiť stretnutia s nimi. Od skutočných priateľov majú ďaleko.

Udržujú vás pokorných

Oslavujú s vami každý úspech, no zároveň vás držia pri zemi. Poznajú vás už nejaké tie roky, takže môžete od nich očakávať podporu, no zároveň vám pripomenú, odkiaľ ste. Spolu s úspechom totiž rastie aj vaše ego. Často je hrdosť prekážkou ďalšieho úspechu. Aj preto by ste mali zostať pokorní, v čom vám pomáhajú skutoční priatelia.

Sú poctiví

Predstavte si nepríjemný scenár. Ste vonku s viacerými kolegami, keď zrazu uvidíte, že polovička vášho dobrého priateľa flirtuje s niekým iným. Mohli by ste to nechať tak, keďže ide o ošementú záležitosť, ale skutoční priatelia prevezmú iniciatívu! Podpora je v priateľstve kľúčová. Aby sa medzi vami udržalo puto, poctivosť hrá dôležitú úlohu. Zatnúť zuby a otvorene sa správať k tomu druhému vždy funguje lepšie, ako byť ticho.

Vždy si nájdu čas

Rodina, práca deti… Čas plynie, dni sú preplnené rôznymi aktivitami a ľudia sa stávajú čoraz viac nedostupnejšími. Realita dnešnej doby. Skutoční priatelia nedopustia, aby váš vzťah stroskotal na nedostatku času. Hoci majú toho veľa, vždy sa nájde čas, ktorý chcú venovať len vám. Často sa však stáva pravý opak a priateľstvá sa dostávajú na vedľajšiu koľaj.

Odpúšťajú

Prežijú aj tú najväčšiu búrku! Keď dôjde k nejakým konfliktom, vyjasnia si to priamo z očí do očí namiesto toho, aby vás ohovárali za chrbtom a nechali rásť napätie medzi vami. Nie sú pomstychtiví, ale rozumejú vám a sú schopní odpúšťať.

Robia z vás lepších ľudí

Vďaka nim rastiete a každým dňom ste lepšou verziou seba samých. Skutoční priatelia sú vaše vzory, sú stelesnením láskavosti a iných vlastností, ktoré vzbudzujú taktiež u vás. Vďaka nim sa posúvate stále vpred. Väčší dar vám ani len nemohli dať.