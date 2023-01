Možne ste už neraz premýšľali nad tým, prečo sa niekedy rozchádzajú aj ľudia, ktorí sa naozaj milujú. Veľmi často pritom tento krok iniciujú práve muži. Portál Your Tango sa ich preto rozhodol opýtať na to, prečo sa rozišli s láskou svojho života.

Otázky o láske pre mužov

Prečo teda muži opúšťajú ženy, ktoré stále ľúbia?

#1 “Trpel som poruchou príjmu potravy a videl som, ako to ovplyvňuje a ničí nielen náš vzťah, ale aj ju. Miloval som ju a nemohol som sa pozerať na to, ako trpí, preto som sa s ňou radšej rozišiel.”

#2 “Neviem, prečo som to spravil, no vyspal som sa s jej sestrou. Musel som sa s ňou rozísť, aby to nezistila. Dodnes ju ale milujem…”

#3 “Nevedel som, že nie je psychicky v poriadku, pretože pravidelne užívala lieky. Dozvedel som sa to až po svadbe. Tie lieky už ďalej užívať nechcela, no keď ich vynechala, bola agresívna. Miloval som ju, no musel som odísť.”

#4 “Nestalo sa to mne, ale môjmu kamarátovi. So ženou, ktorú miloval, nemohol byť preto, že ona bola Židovka a on nie. Tajne sa však stretávali, aby otehotnela, a aj sa im to podarilo. Po narodení dieťaťa konvertovala a už sú spolu šťastní viac ako 10 rokov.”

#5 “Raz som spoznal dievča – najprv sme sa dohodli, že budeme len kamaráti s výhodami. Bola ale príliš krásna, inteligentná a vtipná na to, aby som sa do nej nezamiloval. Ona sa takisto zamilovala do mňa. Pravda je ale taká, že som bol ešte príliš hlúpy a nedokázal som zvládnuť ten nával emócií, ktoré som pri nej cítil. Ak mám byť úprimný, som už síce ženatý s inou ženou a máme dve skvelé deti, no neprejde deň, keby som nemyslel na to, aký by bol môj život, keby som sa vtedy zachoval ako pravý muž…”