Bill Gates ukázal svoju továreň na komáre. Denne ich „vypestujú“ milióny, a potom infikujú baktériou, aby pomohli svetu

Kým na Slovensku sú komáre najmä nepríjemnou súčasťou letných dní, v mnohých krajinách sveta predstavujú najväčšieho zabijaka na svete. Dokážu sa nepozorovane dostať až k hostiteľovi a to, že ho poštípali, sa dozvie neskoro. A kým samotné uštipnutie, okrem nepríjemného svrbenia, nepredstavuje zvyčajne vážny problém, rôzne vírusy, baktérie či dokonca parazity, ktoré komár preniesť môže, bývajú v mnohých prípadoch pre človeka osudové.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Dokážeme prekabátiť najsmrtonosnejšie zviera na svete?,“ pýta sa jeden z najbohatších ľudí na svete a veľký filantrop Bill Gates na svojom blogu. Príspevok si všimol aj portál vtm.zive.cz, ktorý opisuje, ako Gates predstavuje svoju továreň v kolumbijskom meste Medellín. V nej chovajú milióny komárov, ktoré potom vypúšťajú do prírody.

Komáre s Wolbachiou

Samozrejme, nechovajú komáre iba preto, aby zvyšovali ich populáciu a terorizovali ľudí, ale infikujú ich baktériou Wolbachia. Tá spôsobuje, že komáre už nedokážu prenášať choroby ako je horúčka dengue, zika, chikungunya alebo žltá zimnica.

Skvelé na tom celom je, že keď sa Gatesove komáre pária s divokou populáciou, tak medzi sebou Wolbachiu šíria.

Ako sa ukazuje, ich projekt už má úspech. V Medellíne klesli vďaka týmto komárom prípady horúčky dengue od roku 2015 o takmer 90 %.

„Pozoruhodné je, že akonáhle sa vypustí dostatočné množstvo takýchto komárov, je to riešenie, ktoré je sebestačné,“ uvádza Gates. Výhody tohto počinu sú zrejmé. Menšie náklady na prevenciu a liečbu chorôb prenášaných komármi a tiež menší počet obetí.

Chovať komáre nie je ľahké

Továrňa v Medellíne je v súčasnosti najväčšia svojho druhu. Týždenne tu vyprodukujú až 30 miliónov komárov. Je to zložitý proces, keďže komáre potrebujú stravu, a vhodné podmienky, aby sa množili. Hlavnou časťou továrne je liaheň. Vajíčka sa po vložení do vody zmenia na larvy, ktoré sú kŕmené rybou múčkou a následne sa z nich stanú dospelí jedinci. Tých kŕmia cukrom a samičkám, aby mohli naklásť vajíčka tak dávajú krv. Tú získavajú z krvných bánk a to zo zásob, ktoré už exspirovali.

Továreň produkuje vajíčka a tiež dospelých jedincov. Vajíčka komárov balí do želatínových kapsúl, v jednej sa nachádza 300 vajíčok. Tie potom rozdávajú ľuďom, aby ich hádzali do vody. Dospelé komáre vypúšťajú zase pracovníci z motoriek, chcú tiež vyskúšať drony na ich lepšie šírenie. Následne sa komáre začnú páriť s tými divokými čím šíria aj na ne Wolbachiu a tak zabraňujú, aby sa nebezpečné choroby prenášali na ľudí.