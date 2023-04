Bicyklovali 6 dní, aby na mapu nakreslili dinosaura: Pod bizarnou disciplínou to dotiahli do Guinessovej knihy rekordov

Pokoriť akýkoľvek svetový rekord v akejkoľvek disciplíne môže byť pomerne náročné, pokiaľ na to dostatočne dlho netrénujete. Pochopiteľne, najväčšiu šancu máte v nových disciplínach, v ktorých ešte svetové rekordy stanovené nie sú, prípadne sú, no dajú sa pokoriť pomerne ľahko. Podobne relatívnou novou disciplínou je aj kreslenie obrazcov do máp za pomoci GPS a mobilných trackovacích aplikácií. Tam sa jeden prekonať podarilo.

Skupina piatich cyklistov vo Francúzsku v priebehu 6 dní prešla trasu dlhú 1025 kilometrov. Ich snahou ale nebolo vyhrať cyklistické preteky, ale prekonať svetový rekord. Bicyklovaním totiž chceli na mape za pomoci trackovacej GPS aplikácie nakresliť tvar dinosaura, píše web LAD Bible.

Najväčší obrázok zaznamenaný do máp za pomoci GPS

Samozrejme, podarilo sa im to a navyše za to dostali aj uznanie od poroty, ktorá zostavuje rebríček svetových rekordov. Zapísali sa tak do Guinessovej knihy ako rekordéri, ktorým sa podarilo zaznamenať do mapy najväčší GPS obrázok na svete – dinosaura velociraptora.

Pätica v zložení Florent Arnaud, Maxime Brugére, Franck Delorme, Nicola Meunier a Jean Roule však obrázkom nechcela len pobaviť, ale aj upozorniť na dôležitú vec.

Mali na to aj iný dôvod

„Dinosaury sú dôkazom, že aj tak silný druh môže veľmi rýchlo vyhynúť a sú symbolom vymierania druhov. Aktuálne sme hlavnými prispievateľmi a obeťami tejto environmentálnej krízy a budúcnosť máme vo svojich rukách,“ uviedli rekordéri.

Skupina priateľov-cyklistov drží rekord vo veľkosti obrázka, nie v čase, za ktorý sa im ho podarilo do mapy zaznamenať, uvádza web Guinessovej knihy rekordov.

Predchádzajúci rekord držala skupina cyklistov, ktorá do mapy pomocou GPS aplikácie zaznamenala obrázok srdca. Dĺžka ich trasy ale bola len 761 kilometrov.