Tieto tri postavy uvidíme v pokračovaní Teórie veľkého tresku: Šokuje vás, o kom môže byť, toto by ste nečakali

Sú tu nejakí fanúšikovia sitkomu Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory)? Ak áno, máme pre vás skvelé správy. Ešte začiatkom februára sme vám priblížili prvé známe detaily o jeho možnom seriálovom pokračovaní. Teraz obletela svet informácia o trojici hercov, s ktorými by sme v tomto spin-offe mohli rátať.

Portál Deadline vysvetľuje, že aj keď sa hovorí o pokračovaní Teórie veľkého tresku z dielne Chucka Lorrea a streamovacej služby Max, stále sa nachádza len v počiatočných štádiách vývoja a nemá odklepnutú zelenú, keďže scenár je len vo fáze vzniku.

Návrat troch postáv

No veľkou novinkou je, že trojica hercov, ktorú zo sitkomu TBBT poznáme, by sa tu mala teoreticky objaviť, zistil Variety. Konkrétne sú nimi Kevin Sussman, Lauren Lapkus a Brian Posehn, teda predstavitelia postáv Stuarta, jeho priateľky Denise a Berta. Podpísali totiž zmluvu so štúdium Warner Bros Television, pod ktorého taktovkou Teória vznikla.

Veľa detailov o tomto spin-offe zatiaľ známych nie je. Dealine však spomína, že sa šepká o tom, že práve Stuart by mohol byť jeho hviezdou. Práve spomínaná trojica by zároveň mohla byť aj celkovo hlavnými postavami, keďže by malo ísť o dvoch mužov a jednu ženu, vysvetľuje portál. Teda rovnako, ako v pôvodnom seriáli.

Stuart ich potešil, no niektorí chcú radšej Raja

Keď sa táto informácia objavila na sociálnej sieti, viacerí fanúšikovia neskrývali svoje nadšenie. „Vyzerá to sľubne,“ zhodnotil jeden z nich. „Bude sa odohrávať v obchode s komiksami?“ opýtal sa ďalší.

Aj keď to vyzerá tak, že mnohí by Stuarta ako hlavného hrdinu privítali, niekto priznal aj to, že radšej by sa ešte pozrel na Rajov život.

No a napokon tu zostáva minimálne jedna zaujímavá otázka — uvidíme aj Penny, Leonarda a Sheldona? Odpoveď na ňu ale pre vás ešte nemáme…

Čo zatiaľ o pripravovanom spin-offe vieme?

Chystaný nový spin-off zo sveta Teórie veľkého tresku (The Big Bang Theory) bol ohlásený ešte minulý rok. Samozrejme, streamovacia služba Max s ním aj naďalej počíta, pričom na starosť ho má aj naďalej pôvodný tvorca Chuck Lorre. Napokon z jeho tvorcovskej dielne vzišiel nielen pôvodný seriál, ale aj obľúbený Mladý Sheldon (Young Sheldon).

Kunal Nayyar, ktorý stvárnil postavu obľúbeného Raja Koothrappaliho, pre portál TVLine dávnejšie prezradil, čo všetko vie o novom spin-offe. Fanúšikov to, pochopiteľne, potešilo, pretože sa chceli dozvedieť niečo viac o projekte, ktorý je od ohlásenia zahalený rúškom tajomstva. O to väčšie bolo ich sklamanie, keď si jeho odpoveď prečítali.

„Ak mám byť úprimný, nepočul som o nič viac, než to, čo vydali médiá. Nie som si tak úplne istý, o čom to celé bude,“ priznal Nayyar. Takže to naozaj vyzerá skôr tak, že by sa mohol sústrediť práve na postavu Stuarta, než na Raja. Aj keď po Rajovi by nepochybne mnohí z nás túžili tiež.