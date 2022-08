Babrácki lupiči: Pomocou tunela chceli vykradnúť banku, ale uviazli v ňom. Zavolali preto políciu, aby im pomohla

Skupina bankových lupičov v Ríme privolala políciu, aby ich zachránila zo zavaleného tunela. Ten vykopali samotní lupiči pri neúspešnom pokuse o vylúpenie banky. TASR správu prevzala v piatok z agentúry DPA.

Štyria lupiči sa vo štvrtok večer chceli v Ríme dostať do trezora jednej z bánk alebo okolitých predajní, píše DPA. Počas kopania sa však tunel zrútil a jeden z mužov zostal uväznený pod troskami. Záchranári museli vyhĺbiť paralelný tunel, aby ho vyslobodili.

🔴 #Roma, dopo 8 ore di lavoro i #vigilidelfuoco sono riusciti ad estrarre ancora in vita l’uomo rimasto sepolto per il crollo durante l’esecuzione di uno scavo sotterraneo in via Innocenzo XI. Accertamenti sulle cause [#11agosto 19:30] pic.twitter.com/vfSHSs64IO

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 11, 2022