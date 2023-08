Austrálske úrady už poznajú pôvod záhadného valcovitého telesa, ktoré vyplavila voda na odľahlú pláž

Austrálske úrady už vedia, aký pôvod má veľké valcovité teleso pokryté morskými kôrovcami, ktoré približne pred tromi týždňami vyplavila voda na odľahlú pláž v štáte Západná Austrália, približne 250 kilometrov severne od mesta Perth.

Austrálska vesmírna agentúra si vtedy myslela, že objekt by mohol pochádzať zo zahraničnej vesmírnej nosnej rakety. Zároveň vtedy vyzvala tamojších obyvateľov, aby sa nepokúšali neznámy predmet presúvať.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.

The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 17, 2023