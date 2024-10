Ani Jasmina Alagič nie je dokonalá. Priznala, aké nedostatky si na sebe uvedomuje, toto by zmenila

Kedysi bojovala o korunku krásy a hoci sa miss nestala, nedá sa zaprieť, že Jasmina Alagič je natoľko krásna, že by sa pokojne mohla z moderovania presunúť k modelingu. Napriek tomu ani ona nie je úplne spokojná so svojím výzorom a uvedomuje si na sebe niekoľko nedostatkov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Keď ide o krásu, Jasmina Alagič dokáže veľmi rýchlo odhadnúť, čo je pekné a čo nie. Má na to oko, ako sa hovorí, čo sa odráža napríklad aj na tom, ako štýlovo je vždy ozdobený jej dom. Napríklad, vianočnú výzdobu má premyslenú už teraz, ako sme vás informovali v článku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Čo by na sebe zmenila

Ako zachytil portál Pre Ženu, obľúbená moderátorka si uvedomuje, že aj ona má nejaké nedostatky, resp. chybičky krásy, ktoré by rada zmenila. Na sociálnej sieti vymenovala napríklad tieto: „Samozrejme, že aj ja viem, čo by som na sebe mohla zlepšiť. Ale nie je to nič, čo by mi ubralo kúsok lásky k sebe samej. Mohla by som mať menší nos, štíhlejšie členky, pevnejšiu postavu, viac sebadisciplíny, viac porozumenia v určitých oblastiach… ale to všetko mi neuberá z mojej lásky k sebe.“

Jasmina sa pritom nebráni vylepšeniam. Ako sme vás nedávno informovali v článku, atraktívna moderátorka sa nebojí experimentovať so svojím vzhľadom. Po tom, ako si nechala zosvetliť a predĺžiť vlasy, zamerala sa na svoje pery. Zamierila totiž na estetickú kliniku, kde si ich nechala zväčšiť.