Jasmina Alagič ukázala, ako vyzerá po estetickom zákroku a ľudia neveria vlastným očiam. Toto od nej nečakali

Jasmina Alagič očividne rada experimentuje so svojím vzhľadom. Po tom, ako si dala zosvetliť a predĺžiť vlasy, prišli na rad pery. O výsledku menšieho estetického zákroku informovala svojich fanúšikov na Instagrame, a tí sú nadšení jej premenou.

Okrem toho, že si užíva radosti so synom Sanelom, nezabúda sa venovať aj sama sebe. Jasmina Alagič sa určite nezanedbáva, o čom svedčí jej nedávny refresh vlasov, ktorým dopriala oživenie v podobe zosvetlených pramienkov. Tentoraz sa mamička rozhodla skrášliť na sebe niečo iné, čo podčiarklo jej krásu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Stavila na väčšie pery

Manželka rapera Rytmusa sa najnovšie pochválila na sociálnej sieti fotografiami, kde pozornému oku neušla ďalšia zmena v jej výzore. Každému ihneď padol zrak na jej pery, ktoré sú zrazu o niečo väčšie.

Ak by niekomu napadlo, či si ich náhodou nedala zväčšiť, nemýlil by sa. Jej kroky smerovali do estetickej kliniky MUDr. Aleny Pallovej, ktorá jej pomohla dosiahnuť požadovaný tvar pier. S výsledkom je Jasmina viac než spokojná, napokon, má sa rozhodne čím pochváliť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Výsledok pred a po zákroku