Američan zažil po návrate z dovolenky zo Švajčiarska infarktové stavy. Od operátora dostal faktúru na šialenú sumu

Časy, kedy dovolenkári v zahraničí riešili rozdielne ceny za volania či dáta, sú dávno preč. Platí to však len v rámci Európskej únie a vždy je preto dobré skontrolovať si tarify v krajine, ktorú sa chystáte navštíviť. Svoje o tom vie aj Američan, ktorý dostal neuveriteľnú faktúru, píše ABC Action News.

Všetko napokon dobre skončilo

Ten v septembri minulého roka cestoval spolu so svojou ženou na dovolenku do Švajčiarska, kde minul necelých 10 gigabajtov dát. Muž však pred cestou nič nepodcenil, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. U svojho operátora, amerického T-Mobilu sa vopred informoval ohľadom podmienok. Tam mu povedali, že služba túto krajinu zahŕňa.

Keď sa však zo svojej európskej dovolenky vrátil, čakal ho nepríjemný návrat do reality. Operátor mu poslal faktúru vo výške astronomických 143 270 dolár, čiže približne 135-tisíc eur, čo v prepočte činí 6 000 dolárov za každý deň dovolenky.

Muž okamžite kontaktoval operátora, no tam mu len potvrdili správnosť faktúry. S neuveriteľnou faktúrou sa preto rozhodol ísť do médií a až po medializácii prípadu mu operátor sumu odpustil. Do budúcna mu však odporučil skontrolovať podmienky roamingu.