Aktuálne v Českej republike: ANO, SPD a Motoristi sa dohodli na rozdelení rezortov vo vláde

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa so šéfom hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomiom Okamurom a predsedom strany Motoristi sebe Petrom Macinkom dohodol na rozdelení rezortov v potenciálnej koaličnej vláde.
V piatok to uviedla Česká televízia. Babišova vláda by podľa nej mala mať 16 členov vrátane premiéra. Deväť postov by malo pripadnúť hnutiu ANO, štyri Motoristom a tri SPD, pričom by im patril aj najvyšší post v Poslaneckej snemovni, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Správu aktualizujeme.
