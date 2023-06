Aké je najstaršie a stále obývané mesto na svete? Horúcich kandidátov je viacero, na starom kontinente ale nie sú

Niektoré otázky môžu byť síce jednoduché, no odpovede na ne sú, naopak, zložité. A na niektoré ani nevieme jednoznačne odpovedať. Jednou z nich je aj otázka, „aké je najdlhšie obývané mesto na svete?“

Ako píše portál IFL Science, na svete nájdeme desiatky miest, ktoré by mohli byť potenciálnymi kandidátmi. Ťažké je napríklad určiť, ktoré mesto môžeme pokladať za najstaršie a trvalo obývané. Ak je mesto zbúrané, znovu vystavané, ale mierne posunuté, opäť zbúrané, následne zrekonštruované, stále ho môžeme pokladať za to isté mesto?

Pravdepodobne Jericho, avšak…

Aj bez týchto úvah by sme ale mali hľadať dlhodobé obývané mestá v lokalitách Blízkeho východu. Azda najhorúcejším kandidátom je mesto nachádzajúce sa na Západnom brehu Jordánu, Jericho. Mesto známe aj z Biblie o dobytí pomocou Archy zmluvy, sa často považuje za jedno z prvých existujúcich miest, ktoré stále stojí. Hlavne archeologické nálezy ukazujú, že toto mesto bolo v priebehu tisícročí miestom početných osídlení. Predpokladá sa, že časti mesta, a tiež jeho slávne hradby boli postavené asi 9000 rokov pred Kristom.

Avšak je tu jedno „ale“. Staroveké Jericho by sa nemalo zamieňať so súčasným Jerichom. Dávnoveké osídlenie známe tiež ako Tell es-Sultan (Staroveké Jericho) sa nachádza asi dva kilometre severne od toho súčasného.

Aj iní kandidáti

Ak by mala existovať jednoduchá odpoveď na otázku položenú v nadpise, bolo by to teda mesto Jericho. No sú tu aj iní kandidáti, ktorí by Jericho mohli minimálne „vyzvať na súboj“.

Jedným z týchto kandidátov by mohlo byť hlavné mesto Sýrie – Damask. Archeológovia v minulosti uvádzali, že tu prví ľudia žili v osade 9000 rokov pred n. l. Ako píše The Guardian, momentálne archeológovia toto číslo upravujú na číslo „len“ 6000 rokov pred n. l.

Pri hľadaní ďalších miest ostaneme stále v Sýrii, a to konkrétne v najväčšom meste Aleppo. To je notoricky známe veľkým zničením v sýrskej občianskej vojne, no z hľadiska dejín je to iba jedna jeho kapitola. Aj tu sa archeológovia domnievajú, že osada bola osídlená 6000 rokov pred n. l.

Posledným horúcim kandidátom by mohlo byť egyptské mesto Fajjúm, ktoré pôvodne založili Egypťania ako mesto Šedet. Starovekí Gréci toto mesto dokonca nazvali Krokodilopolis, kvôli množstvu sôch zasvätených bohovi Sobekovi, ktorý bol napoly krokodílom. Nájdená keramika v tejto lokalite je datovaná do obdobia 5500 rokov pred Kristom, čo z mesta robí najstaršie osídlenie v Egypte, ako aj v Afrike.

Kandidáta na starom kontinente, v Európe, by sme hľadali márne. Áno, nájdeme lokality, ktoré boli obývané aj pred tisícročiami, ale ťažko by sa dali definovať v tej dobe ako mestá a navyše sa nedá tvrdiť, že by boli trvalo osídlené. Pokiaľ by sme sa zamerali na Slovensko, za najstaršie mesto sa pokladá Nitra, o ktorej sa prvá písomná zmienka datuje v roku 826.