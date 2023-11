Ak užívate tieto lieky pri bolesti hrdla, rýchlo s tým prestaňte: Podľa odborníkov zhoršujú príznaky ochorenia

Nachladnutie a s ním súvisiaca bolesť hrdla dokážu byť veľmi nepríjemné. Často preto siahame po liekoch, ktoré môžu príznaky zmierniť. Patrí medzi ne aj Ibuprofen, odborníci však varujú pred účinkami, o ktorých mnohí nevedia.

Táto kombinácia môže zhoršiť príznaky

Možno pri prechladnutí a bolesti hrdla siahate po Ibuprofene aj vy. Predchádzajúca štúdia Southamptonskej univerzity však podľa Science Times zistila, že liečivá s obsahom ibuprofénu, paracetamolu a ani kombinácia oboch neprinášajú pacientom žiadnu výhodu, ak majú infekcie dýchacích ciest a bolesť hrdla. Ani štandardná liečebná metóda inhalácie pary údajne neprináša jednoznačné výhody. Naopak, najmenej dve percentá ľudí pri nej utrpeli mierne popáleniny.

Podľa profesora Paula Littla, hlavného autora štúdie, sa pri infekciách dýchacích ciest najčastejšie používa práve zmieňovaný ibuprofén, paracetamol, alebo ich kombinácia. Štúdia však zistila, že ak bol pacientom predpísaný ibuprofén alebo ibuprofén s paracetamolom, bola vyššia pravdepodobnosť, že sa po mesiaci vrátia s novými alebo zhoršenými príznakmi. Z účastníkov štúdie sa vrátilo o 50 až 70 % viac pacientov, ak im bola predpísaná daná kombinácia liekov.

Zistenia odborníkov prekvapili

Little priznal, že boli prekvapení, ako mohol ibuprofén zhoršiť príznaky. Takéto výsledky neočakávali, ale podelil sa o možnú príčinu, ktorá za tým stojí. Odborník uviedol, že to môže súvisieť s protizápalovými vlastnosťami ibuprofénu. Liek pravdepodobne zasahuje do kľúčovej zložky imunitnej reakcie, čo u niektorých ľudí spôsobuje dlhšie trvajúce alebo zhoršujúce sa príznaky. Little preto odporúča prehodnotiť užívanie týchto liekov pri ochoreniach dýchacích ciest.

Liečba bolesti hrdla môže zahŕňať antibakteriálne prostriedky, anestetiká, lieky proti bolesti, prírodné látky, ktoré upokojujú hrdlo, prostriedky na posilnenie imunitného systému, alebo ich kombináciu. Skvelou voľbou je napríklad med, ktorý má prirodzené antibakteriálne vlastnosti. Účinné je aj kloktanie slanou vodou – stačí pol čajovej lyžičky soli v jednej šálke teplej vody, kloktať treba po dobu 20 sekúnd trikrát denne.

Bolesť hrdla možno zmierniť aj použitím zimolezu, echinacey a zinku ako prírodných liekov. Prekvapivo, nepríjemné príznaky môžu zmierniť aj cukríky marshmallow (samozrejme, s mierou).