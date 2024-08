Ak to takto pôjde ďalej, Meghan to nevydrží. Vojvodkyňa je frustrovaná zo správania princa Harryho, toto je dôvod

Meghan Markle má byť frustrovaná z toho, že princ Harry mrhá životom, pretože príliš rozmýšľa o minulosti. Priateľ princa Harryho tvrdí, že vojvoda zo Sussexu je „nahnevaný chlapec“, ktorý zúfalo túži byť „viac obdivovaný“, čo viedlo jedného z kráľovských expertov k myšlienke, že to môže „frustrovať“ jeho manželku Meghan Markle.

Ako informoval portál Mirror, keďže sa o niekoľko týždňov blížia 40. narodeniny princa Harryho, starý priateľ kráľovskej rodiny naznačil, že vojvoda trávi väčšinu času spomínaním na minulosť a túžbou po láske a obdive, ktorých sa mu dostávalo od britskej verejnosti predtým, ako sa v roku 2020 stiahol z kráľovských povinností.

Chýba mu jeho starý život

„Je to nahnevaný chlapec. Veci sa nevyvíjali tak, ako chcel,“ prezradil zdroj denníku The Times a dodal: „Myslím, že mu zúfalo chýba byť tu v Británii a chce byť viac obdivovaný. Každý, kto ho pozná, cíti, že by bol radšej, keby bol na vrchole popularity a všetci ho milovali, ako to robia s Williamom a Kate.“

Tento tichý smútok za predchádzajúcim životom vraj „frustruje“ jeho manželku Meghan Markle, ktorá ho povzbudzuje, aby sa namiesto zaoberania minulosťou sústredil na budúcnosť s ich dvoma deťmi.

Bývalá kráľovská korešpondentka BBC Jennie Bondová pre OK! povedala: „Ak Meghan povzbudzuje Harryho, aby nechal minulosť za sebou a pohol sa ďalej, potom si myslím, že je to zdravý krok. Urobili svoje rozhodnutie, opustili fungujúcu kráľovskú rodinu a opustili Spojené kráľovstvo.“

Meghan to vidí inak

„Hovorí, že teraz považuje USA za svoj domov – aspoň zatiaľ,“ pokračuje Jennie a dodala: „Rozmýšľanie o domnelých nespravodlivostiach z minulosti a prežívanie starých hádok je strata života a myslím, že Meghan to vidí.“

Jennie však ponúkla aj istý pohľad na to, prečo by mohlo byť pre Meghan „jednoduchšie“ pozerať sa do budúcnosti, keďže na rozdiel od Harryho nemá s kráľovskou rodinou dlhodobé väzby. „Je pre ňu ľahké pozerať sa do budúcnosti… zakotvená tak, ako je, v krajine a životnom štýle, na ktoré je taká zvyknutá a ktoré očividne miluje. Ale Harry povedal, že sa chce opäť spojiť so svojou rodinou… takže zrejme bude premýšľať o tom, čo sa stalo a ako sa dostali do tohto stavu,“ vysvetlila korešpondentka.

„A to je pravdepodobne dosť frustrujúce pre Meghan… ktorá sa zdá byť vyrovnaná s odcudzením od vlastnej rodiny. Nemyslím si, že Harry trávi ‚všetok‘ čas obzeraním sa späť… ale Harry, ktorého som poznala ako mladého chlapca, bol človek, ktorý sa rád zabával so svojou rodinou a bavil sa s ňou,“ dodala Bondová.