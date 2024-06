Ak nesplníte túto podmienku, s dôchodkom sa môžete rozlúčiť. Od júla môžu zostať mnohí seniori poriadne šokovaní

Už čoskoro sa bude meniť podmienka nároku na predčasný dôchodok, ktorý je v súčasnosti najmenej 1,6-násobok sumy životného minima. Od júla tohto roka sa to zmení zo sumy 430,30 eura na 438,40 eura.

Podľa informácií portálu Pravda tak môže nastať situácia, že mnohí ľudia nesplnia podmienky nároku na predčasný dôchodok. Na výšku životného minima sú naviazané aj minimálne dôchodky, ktoré sa budú od januára 2025 zvyšovať.

Od júla sa zvyšuje podmienka nároku

„Od októbra minulého roka sa počítajú ako 145 % zo sumy životného minima. Dovtedy platilo 136 % zo sumy životného minima. Jeho výška sa mení v júli tohto roka na sumu 273,99 eura. Základná suma minimálneho dôchodku po 30 odpracovaných rokoch – čiže ak bol človek 30 rokov dôchodkovo poistený, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, od 1. októbra 2023 predstavuje sumu 145 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma minimálneho dôchodku je od októbra minulého roka 389,90 eura mesačne, pre budúci rok bude suma o 7,40 eura vyššia, čiže 397,30 eura. Najviac pôjde hore suma minimálneho dôchodku pre ľudí, ktorí odpracovali 48 rokov. Zvýši sa o 10 eur,“ informuje portál.

Prvé zmeny prišli už v máji

Vzhľadom na zvýšenie životného minima v tomto roku sa budú navyšovať aj výdavky štátneho rozpočtu na minimálny dôchodok. Ako informoval portál Peniaze.sk, nové pravidlá pre splnenie podmienok na odchod do predčasného dôchodku platia už od mája tohto roka. Predtým mohli do predčasného dôchodku odísť ľudia najskôr dva roky pred dosiahnutím požadovaného veku a po odpracovaní aspoň 40 rokov.

V princípe to znamená, že pokiaľ budete chcieť ísť do predčasného dôchodku, budete musieť odpracovať 41 rokov a ak ste sa narodili po roku 1967, tak sa to bude zvyšovať o dva mesiace s každým ďalším rokom. Pokiaľ ste sa narodili v roku 2004, nárok na odchod do dôchodku budete mať ako 69-ročný. „Trend predlžovania pracovnej aktivity a súvisiace zvyšovanie požiadaviek na odpracované roky môže viesť k tomu, že nárok na predčasný dôchodok bude iba teoretický, najmä pre mladšie generácie,“ skonštatoval portál.

