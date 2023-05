Ak ju máte doma, radšej sa jej rýchlo zbavte: Známy obchodný reťazec sťahuje z predaja obľúbenú koreninu

Obchodný reťazec Billa informuje o stiahnutí produktu z predaja, keďže nevedia vylúčiť potenciálne zdravotné riziko po jeho použití. Na prípad upozornil aj portál Startitup.

Ak máte vo vašej kuchyni, respektíve špajze mletú škoricu z obchodov Billa, odneste ju späť do obchodu. Reťazec vám vráti peniaze, no pozor, pretože sa to týka výlučne balení tejto koreniny, ktorá má dátum spotreby platný do 11. 1. 2025.

Peniaze vám vrátia

Nemožno totiž vylúčiť potenciálne zdravotné riziko, nakoľko na základe senzorického testu bol zistený nečistý, cudzí a chemický pach. „Ospravedlňujeme sa vám za spôsobené nepríjemnosti, je nám to skutočne veľmi ľúto. K informovaniu sme pristúpili bezodkladne, ako sme získali informáciu o výsledkoch testu. Zároveň sme urobili všetky potrebné kroky, aby sme zistili dôvod poškodenia tovaru, a nastavili preventívne opatrenia,“ píše sa v oficiálnom stanovisku reťazca.

Dodávajú, že zákazníci dostanú peniaze späť aj bez toho, aby mali pri sebe pokladničný blok.