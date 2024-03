Ak chcete ušetriť na palive, nepočúvajte túto radu: Častá chyba vás môže stáť peniaze, no hrozí aj iné nebezpečenstvo

Pri súčasných cenách pohonných hmôt sa, pochopiteľne, mnohí vodiči snažia šetriť palivo rôznymi spôsobmi. Kým jedna skupina vyhľadáva vozidlá s nízkou spotrebou, iní volia „pokojnejší“ druh jazdy a ďalší sa spoliehajú na rôzne triky „starých otcov“. Medzi tie patrí napríklad aj tip, podľa ktorého by ste zmenou tlaku v pneumatikách mali docieliť nižšiu spotrebu. Je to skutočne tak? Informuje o tom portál TopSpeed.sk.

Mali by ste si dať pozor

Zrejme ste sa už aj vy stretli s odporúčaním, podľa ktorého by mala zmena tlaku v pneumatikách pomôcť ušetriť nejaké to palivo. Práve pneumatiky často určujú kvalitu kontaktu s vozovkou, komfort, bezpečnosť a v konečnom dôsledku samotné ovládanie vozidla. Každé auto zároveň má od výrobcu určený tlak, ktorý je pre pneumatiky ideálny, no toto číslo sa môže meniť v závislosti od viacerých faktorov, ako sú priemerná rýchlosť jazdy či váhové zaťaženie vozidla.

Čo sa týka konkrétnej rady, tá hovorí o tom, aby ste si pneumatiky prehustili a tým ušetrili na palive. Iste, ak jazdíte s podhustenými pneumatikami, vaša spotreba sa, logicky, zvyšuje, keďže gumy podliehajú väčšej deformácii, čo stojí motor viac energie na odvaľovanie. Je to pomerne častá chyba, ktorej sa dopúšťa množstvo vodičov, spoliehajúc sa iba na pravidelné pneu kontroly.

Vo všeobecnosti teda platí, že prehustenie pneumatík môže viesť k zníženiu spotreby, no odborníci túto radu neodporúčajú počúvať. V prvom rade, v priemere na sto kilometrov ušetríte pri prehustení o 10 % iba približne 2 % paliva, pričom vám hrozí aj iné nebezpečenstvo. „Prehustením sa zásadne zhoršuje komfort a jazdné vlastnosti v limitných situáciách. V konečnom dôsledku má viac nevýhod, ako výhod,“ uvádza portál TopSpeed.sk.

Článok špecifikuje, že pri prehustení sa zvyšuje opotrebovanie pneumatík, zvyšuje sa tiež riziko ich poškodenia, pri výmoľoch trpia v dôsledku tvrdosti tlmiče, ale aj posádka a nebezpečenstvo hrozí v súvislosti s poklesom trakcie, najmä v daždivých dňoch. Zrátané a podčiarknuté, zanedbateľné šetrenie na palive prehustením pneumatík vás napokon môže stáť oveľa viac peňazí, nehovoriac o zníženej bezpečnosti na cestách.