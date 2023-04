Advokát postrelenej kadetky opísal, čo sa v osudný okamih dialo: Stalo sa to pri cvičení s názvom „duel“

Televízii Markíza sa podarilo získať vyjadrenie advokáta postrelenej kadetky. Opisuje, že nešťastná udalosť sa udiala pri cvičení, ktoré inštruktor nazval „duelom“.

Strieľali na seba

Advokát Marko Polakovič uviedol pre televíziu Markíza: „Mali mať také cvičenie, že on to nazval „duel“, že budú strieľať na seba. Čo je v rozpore so všetkými možnými princípmi, čo sa týka zaobchádzania so zbraňou. Najprv on ukazoval, ako sa to má robiť s jednou z tých študentiek, no a potom všetci štyria, že kto bude rýchlejší. No a v rámci tohto duelu vyšla tá rana z jeho zbrane.“

Postrelená kadetka začala volať na inštruktora, aby zabezpečil sanitku. Ten ale ostal stáť a sanitku rýchlo zavolala spolužiačka. Inštruktor stále tvrdí, že nevie, ako sa ostrý náboj dostal do zbrane. Advokát hovorí aj o kamerovo zázname, na ktorom je vidieť, ako inštruktor opustí strelecký polygón a následne sa vráti. Polícia uvažovala, či sa nešiel zbaviť zásobníkov.

Kadetku čaká výsluch budúci týždeň, následky strelného poranenia bude mať do konca života. Inštruktorovi hrozí trest v prípade dokázania viny od jedného do päť rokov.