Šóošová a Juraško sa lúčia s Teleránom po takmer dvadsiatich rokoch. Lenka zverejnila dojemné video na rozlúčku

Len minulý týždeň sa v televízii Markíza objavila správa, že jedna z najstabilnejších moderátorských dvojíc, Lenka Šóošová a Roman Juraško, ktorí spolu vysielali takmer dvadsať rokov, končia v Teleráne.

Kým kroky Romana Juraška budú smerovať do magazínu Reflex, Lenka opúšťa Markízu úplne a po pauze a oddychu, ktorý si dopraje, sa bude venovať svojim vlastným autorským projektom, ktoré ale predstaví neskôr.

Lenka Šóošová zverejnila dojemné video

Pri príležitosti ich posledného vysielania zverejnila Lenka Šóošová milé video, v ktorom sa lúči s Teleránom aj s jeho divákmi. „Teleráno je moja srdcová záležitosť, splnený sen, veľká časť mojej identity a tiež kus života. Cítim však, že sme si už všetko odovzdali a náš spoločný čas sa naplnil. S divákmi sa lúčim s obrovskou pokorou a vďakou. Navždy ostávate v mojom srdci a nič vás nenahradí.“

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Lenka Raimanová Šóošová (@lenkasoosova)

„Moja úprimná vďaka patrí aj celému tvorivému tímu v zákulisí, ktorého mená a tváre možno nepoznáte, no práve vďaka nim sa na vysielanie každé ráno pozeráte. Bol by to príliš dlhý zoznam, ak by som mala vymenovať všetkých. Spomeniem teda iba jedno meno. Roman Juraško, ďakujem za túto životnú jazdu. Samozrejme, nič z tohto príbehu by sa neudialo ani bez podpory, trpezlivosti a porozumenia zo strany mojej rodiny. Všetkým veľké ďakujem,“ napísala.

Romana Juraška môžete vidieť od 3. júna v magazíne Reflex. Kým Markíza predstaví novú dvojicu do ranného vysielania, zatiaľ sa môžete tešiť na stálice, ktorými sú Kvetka Horváthová a Tomáš Juríček a Lucia Hlaváčková a Matúš Krnčok.