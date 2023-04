Prehovorila postrelená kadetka Miška: Pri prevoze do nemocnice bola pri vedomí, inštruktor jej poslal list

Už je to viac ako mesiac, čo inštruktor postrelil kadetku počas výcviku. K udalosti došlo v stredu (1. 3.) krátko po 16-tej v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku Mišku vtedy so zraneniami previezli do nemocnice.

Kadetka Miška teraz pre televíziu Markíza poskytla rozhovor. Hovorí, že po tom, ako ju inštruktor postrelil, bola skoro celý čas pri vedomí, do bezvedomia upadla až krátko pred tým, ako ju previezli do nemocnice. Prebrala sa až po dvoch dňoch.

„Spomínam si, že tam ma prebrali po dvoch dňoch, asi a pamätám si, že som proste ležala na posteli a nevedela som pohnúť nohami. Že som proste iba bola v bolestiach a nemohla som sa hýbať,“ prezradila pre televíziu Markíza. Necítila si nohy a jediné, čo vedela, bolo hýbať rukami, no aj tie mala slabé.

Inštruktor poslal Miške list

Inštruktor, ktorý ju postrelil, jej asi týždeň po tragédii poslal list, v ktorom vyjadruje súcit a prosí o odpustenie.

Píše, že ani v tom najhoršom sne by si nevedel predstaviť, že sa niečo také môže stať. V liste ďalej píše, že je pripravený akýmkoľvek spôsobom pomôcť. Kadetka Miška ho však vidieť nechce. To, čo urobil, je podľa nej neospravedlniteľné.

Zranenia, ktoré Miška po streľbe utrpela, sú veľmi vážne a podľa dostupných informácií budú mať pre ňu doživotné následky. Strela jej totiž poškodila pľúca a tiež rozdrvila dvanásty hrudný stavec, ktorého úlomky následne poškodili miechu.